Politiet har lagt slagplan for Anne-Elisabeth-saken frem til jul

De mest sentrale sporene er et trusselbrev, mistenkelige kjøretøy og strips som er funnet i boligen hennes.

Tirsdag omtalte NRK nyheten om at politiet har funnet låsbare strips og personlige eiendeler i huset til forsvunne Anne-Elisabeth Hagen. De siste månedene har det kommet flere drypp fra etterforskningen.

I slutten av juni offentliggjorde politiet at de har endret sin hovedhypotese til å være at Anne-Elisabeth Hagen er blitt drept. I slutten av august gikk politiet også ut med opplysninger om et skosåleavtrykk.

BAKGRUNN: Politiet mener kona til en av Norges rikeste er kidnappet

BAKGRUNN: Politiet endrer hovedhypotese - tror bortføring var fingert for å skjule drap

Dette er de viktigste sporene

Blant de mest prioriterte etterforskningsskrittene per nå er:

Trusselbrevet som ble funnet i boligen.

Mistenkelige kjøretøy.

Strips som er funnet.

Få dager før skosålesporet ble gjort offentlig kjent omtalte også Nettavisen nyheten om at politiet undersøker en Facebook-side hvor Anne-Elisabeth har vært medlem.

Politiinspektør Tommy Brøske har også bekreftet at politiet vet mer om den siste telefonsamtalen Anne-Elisabeth hadde før hun forsvant.

Kilder opplyser også til Nettavisen at politiet har en konkret fremdriftsplan frem til jul, og at det er mer optimisme i etterforskningsgruppene nå enn tidligere. Politiinspektør Tommy Brøske uttrykker en forsiktig optimisme.

Politiinspektør Tommy Brøske i Øst politidistrikt viser fram en sko av samme type som det er funnet avtrykk av på åstedet i Hagen-saken. Bildet er fra slutten av august. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix (NTB scanpix)

- Er dere nærmere en oppklaring av saken?

- Det er vanskelig å si. Det er et spørsmål vi stiller oss i etterforskningsgruppen også. Det er en dynamisk etterforskning. Små detaljer kan være gjennombrudd. Vi holder på med etterforskningsskritt som absolutt kan bidra til en oppklaring av saken, sier Brøske til Nettavisen.

- Det er riktig at vi har en plan vi jobber etter. I første omgang er det en plan frem mot jul. Når vi nærmer oss dette tidspunktet vil vi foreta nye vurderinger og status, og se hva vi gjør videre. Som alltid har vi et håp om å komme til bunns i saker som blir etterforsket.

Les også: Bortføringssaken har gått utover andre politioppgaver - må be om mer penger

Nettavisen er kjent med at krimteknikere i en periode på noen uker i sommer ved flere anledninger var i huset til Anne-Elisabeth og hennes ektemann Tom Hagen. Det skal ikke ha vært gjort nye undersøkelser i boligen den aller nærmeste tiden.

Nye avhør

Nye, og muligens sentrale avhør, er planlagt denne uken, får Nettavisen opplyst. Selv om det er mer optimisme i Øst politidistrikt, vil ikke Brøske si for mye om de mest sentrale etterforskningskrittene de jobber med.

- Strips som ble funnet er et mulig situasjonsspor. Alle slike spor er interessant for politiet i den pågående etterforskningen. Av hensyn til den kan jeg ikke kommentere flere detaljer om dette funnet, heller ikke om antall strips som er funnet eller hvilke undersøkelser som er gjort.

- Jeg ønsker heller ikke å kommentere detaljer rundt funn av de personlige eiendelene. Dette er detaljer vi er avhengig av å kunne holde tilbake, for å konfrontere mulige gjerningspersoner med.

Selv om Brøske er hemmelighetsfull bekrefter han likevel at strips som ble funnet er undersøkt.

Politiet fastholder hovedhypotesen om at Anne-Elisabeth er blitt drept.

- Vi har ikke funnet noen grunn til å endre den. Men vi utelukker ikke at det kan være andre motiver, for eksempel en bortføring med pengemotiv.

Optimismen er større enn på lenge med tanke på å oppklare det politiet mener er en drapsgåte i Anne-Elisabeth Hagen-saken. Foto: (Politiet, med tillatelse fra familien)

- Hva kan dere si om papiret trusselbrevet er skrevet på?

- Jeg kan bekrefte at det fortsatt er et levende etterforskningsskritt. Det pågår fortsatt undersøkelser rundt dette, og det er ingen ny status vi vil gå ut med nå. Men jeg kan bekrefte at det er et levende spor. Vi har holdepunkter for hvor det er produsert og solgt. Vi utelukker ikke at det er i Norge. Brevet er et potensielt sentralt bevis.

Slepespor på badet

I vinter ble det kjent at en polititeori er at Anne-Elisabeth kan ha blitt utsatt for en kriminell handling på badet. Nettavisen er kjent med at det skal ha blitt funnet slepespor der, men politiinspektøren har vært tilbakeholden med konkrete opplysninger rundt dette.

Dette er politiets begrunnelse for at de ikke lenger tror på at det dreier seg om en bortføringssak:

Tiden som er gått.

Mangel på livsbevis fra Anne-Elisabeth Hagen, til tross for gjentatte oppfordringer fra familien gjennom deres bistandsadvokat.

Valget av en lite egnet kommunikasjonsplattform for forhandling.

En svært begrenset vilje til kommunikasjon.

Fravær av kontakt fra motparten (kidnapperne) de siste månedene.

Ønsket om å bruke en komplisert betalingsform (med kryptovaluta).

En påfallende liten vilje til å innkassere pengene (kravet var på rundt 86 millioner norske kroner).

En helhetsvurdering av etterforskningen som er gjennomført frem til nå.

Det var 31. oktober 2018 at Anne-Elisabeth forsvant fra sin bolig. Snart elleve måneder er gått, men sakte men sikkert kommer politiet nærmere å løse det de mener er en drapsgåte.

I innledningen av etterforskningen undersøkte politiet saken som en kidnapping. Eksperter på etterforskning har tidligere uttalt til Nettavisen at det er elementer i saken som ikke henger på greip.

Det var i slutten av juni at politiet offentliggjorde at deres nye hovedteori er at det ikke lenger dreier seg om en kidnappingssak med økonomisk motiv.

Politiet mener at spor som tyder på at det dreier seg om en ren kidnappingssak er fingert for å dekke over en kriminell handling. Dette fikk familien Hagens bistandsadvokat, Svein Holden, til å reagere, og familien tror fortsatt at hun er blitt kidnappet.

I sommer skal de, ifølge VG, ha betalt millionbeløp til antatte kidnappere for å få livsbevis av Anne-Elisabeth. Disse opplysningene er ikke bekreftet verken av Holden eller politiet.

VG omtalte saken med anonyme kilder.

Milliardær og forretningsmann i Lørenskog Tom Hagen. Foto: Tom Gustavsen / ROMERIKES BLAD

Ektemann fant trusselbrev

I slutten av juni meldte Nettavisen nyheten om at politiet skal ha konkrete navn på mulige mistenkte i saken. Enkelte av navnene skal være kjente kriminelle, fikk Nettavisen opplyst. Men ingen hadde formell status som mistenkt eller siktet i saken på daværende tidspunkt.

Anne-Elisabeth er gift med milliardæren Tom Hagen. Da han kom hjem fra jobb forsvinningsdagen, cirka klokken 13.30, fant han et trusselbrev med krav om å utbetale ni millioner euro, tilsvarende rundt 86 millioner norske kroner med daværende kurs.

Det kom også frem av brevet at han ikke måtte varsle verken media eller politiet, og at Anne-Elisabeth kunne bli drept dersom han varslet noen.

Cirka 30 minutter etter at han kom hjem, varslet Tom Hagen likevel politiet, og han meldte fra om det som kunne se ut som en kidnapping. I 70 dager etterforsket politiet saken i skjul, og det var først 9. januar i år at de valgte å gå ut offentlig om forsvinningen.

Politiet har fått kritikk for at de ventet så lenge med å gå ut offentlig. Grenseoverganger ble ikke varslet, og sentrale vitneobservasjoner kan ha gått tapt.