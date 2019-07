Politiet har pågrepet et tosifret antall personer etter slagsmål i Oslo

Politiet er på på Bogerud T-banestasjon etter at flere personer har barket sammen.

Saken oppdateres.

Det melder Oslo politidistrikt på Twitter.

Det skal ikke være meldt om noen som er skadd.

Politiet har hatt store utfordringer med mange aggressive ungdommer som har satt seg opp mot politiet. Oslopolitiet har pågrepet et tosifret antall personer som blir kjørt i arrest.

På Twitter melder politiet at de har opplysninger om at det skal være fremvist en machete.

- Det over ti personer som er arrestert, opplyser operasjonsleder Sven Christian Lie til Nettavisen.

Han opplyser at politiet ikke har sett noe til macheten som de først meldte om, men at det er funnet et knokejern.

Alderen på de involverte varierer, ifølge operasjonslederen.