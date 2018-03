Politiet har skutt gisseltakeren i Sør-Frankrike

Franske medier melder at gisseltakeren i Trèbes er blitt skutt av politiet som stormet supermarkedet.

– Gisseltakeren ble drept, opplyser en kilde i politiet til nyhetsbyrået AP.

Gisseltakeren, en 25 år gammel fransk-marokkaner, har vært under politiets oppsikt for å være blant en gruppe radikaliserte muslimer. Mannen var tidligere dømt for ulovlig våpenbesittelse.

Tre personer er drept og to såret i det franske myndigheter mener var et terrorangrep.

