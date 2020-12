Politiet henla sak mot 16 festdeltakere: – Ikke godt nok kjent med smittereglene

Politiet i Bergen har henlagt en sak mot 16 festdeltakere, men bøtelagt 16 andre.

Lørdag 14. november rykket politiet ut til en fest med 16 personer ved Fantoft studentby i Bergen. Personene var samlet på et felleskjøkken og drakk alkohol, ifølge politiet.

– De var altfor mange og altfor tett, sa operasjonsleder Eivind Hellesund til Bergens Tidende den gang.

– Samtlige var utenlandske studenter i tidlig 20-årene. De var godt kjent med smittereglene og det hang lapper i området, fortsatte Hellesund.

Henlagt

Tirsdag 15. desember har politiet, etter flere avhør, besluttet å henlegge saken etter bevisets stilling.

– Det var en viss tvil om de kunne ha misforstått eller hatt grunn til å misforstå, med tanke på oppslag hvor det sto at det var anbefalt med maks 20 personer samlet. Når det sto på døren så ja … da fremsto det litt komplisert å si med sikkerhet at det var beviser nok, sier påtaleleder Gunnar Fløystad til Nettavisen.

På dette tidspunktet hadde Bergen kommune lagt ned forbud mot private sammenkomster med over fem deltakere.

Fløystad sier de ikke vet hvem som har hengt opp oppslagene, men at det mest sannsynlig er Studentsamskipnaden eller de som eier stedet. Oppslagene kan ha hengt der en god stund, forklarer påtalelederen.

Andre fester

Samtidig blir deltakerne på to andre fester, en i Loddefjord og en på Danmarksplass med henholdsvis ni og syv personer, alle bøtelagt.

Bøtene for deltakelse på festene er satt til kr 5.000, mens boten for arrangørene er satt til kr 10.000.

Årsaken til at disse personene har blitt bøtelagt, og ikke dem i Fantoft studentby, er ifølge påtalelederen muligheten for misforståelse hos sistnevnte:

– Det hang et oppslag der som ikke de har hengt opp selv. Det er en risiko for at de har misforstått. Det har vi sagt før, at vi skal helt sikre på at de forstår at det er straffbart det de har gjort før vi bøtelegger. Det var vi i de andre tilfellene.

Når Fløystad blir konfrontert av Nettavisen med operasjonsleder Hellesunds uttalelser om at studentene var «godt kjent med smittereglene» svarer påtalelederen følgende:

– Det er noe som er sagt helt tidlig i forbindelse med at det ble oppdaget og at politiet var på stedet, også har vi foretatt en god del etterforskning i form av avhør av de mistenkte i etterkant som indikerer noe annet med hensyn til akkurat hvor nøyaktig og godt kjent de var med smittereglene. Det må vi ta hensyn til, og det tror jeg ikke politiet visste da han uttalte seg, sier Fløystad.

