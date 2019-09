Politiet henlegger hundedrap-sak

Politiet henlegger saken der chihuahuaen Leah Aronie døde.

I sommer skrev blant andre Nettavisen om et angivelig ran på St. Hanshaugen i Oslo, som resulterte i at en hund ble sparket til døde.

- Hodet var knust og hun hadde brudd i nakken, fortalte matmor Rubi til Nettavisen dengang (egen sak). Dødsfallet fikk stor oppmerksomhet også utenfor Norge.

Nå har politiet henlagt saken.

Fikk ikke nok informasjon

- Dette er helt uvirkelig og setter mye følelser i spill, tenk at man kan sparke i hjel dyr og folk på åpen gate, så slippe unna med det! Tenk at man skal sitte igjen, føle på et tomrom og redsel for at den syke personen som, drepte Verdens snilleste jente på 10 år går fri! skriver matmor Rubi på Facebook.

Hun takker samtidig for støtten hun har fått i denne saken, og skriver at hun vil klage på henleggelsen.

- Saken er henlagt på grunn av mangel på opplysninger om gjerningsperson. Vi har registrert at saken har fått mye oppmerksomhet i sosiale medier og det forstår vi godt. Vi har hatt et ønske om å oppklare denne saken, men vi har ikke fått nok informasjon til å identifisere en gjerningsperson, sier politiadvokat Stian Thommesen til Nettavisen.

Sjekket ut av saken

Thommesen sier at en person ble pågrepet i saken, men at han er etterforsket ut av saken.

- Saken mot ham er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist, sier politiadvokaten.

OVERLEVDE IKKE: Leah på fanget til matmor etter angrepet. Foto: Privat

Thommesen sier at politiet ikke har vært i kontakt med vitner som har sett selve hendelsen. Det har heller ikke vært videokameraer i området som har hjulpet med å identifisere en gjerningsperson.

- Etterforskningen har vært avhengig av å få gode beskrivelser av gjerningspersonen. Det har vi ikke lykkes med, sier han.