Politiet holder muligheten åpen for at Manshaus samarbeidet med noen

SIKTET FOR DRAP: Philip Manshaus er siktet for terror etter angrepet på moskeen Al-Noor Islamic Centre i Bærum. Han er også siktet for å ha drept stesøsteren sin. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix Foto: Cornelius Poppe (NTB scanpix)

Draps- og terrorsiktede Philip Manshaus må sitte to uker til i isolasjon. Politiet holder fortsatt muligheten åpen for at han kan ha samarbeidet med andre.

Det kommer fram av kjennelsen fra Oslo tingrett mandag. – Slik retten ser det, foreligger det også nærliggende fare for at siktede vil forspille bevis om han ikke holdes isolert. Politiet holder fortsatt muligheten åpen for at siktede kan ha samarbeidet med andre om terrorhandlingen. Det er grunn til å frykte at han vil søke å påvirke etterforskningen gjennom andre innsatte om han ikke holdes isolert, skriver tingrettsdommer Jannicke Johannesen. Les også: En handlingsplan mot muslimhat ønskes velkommen Varetekt til 9. september Manshaus ble 12. august varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud, og i tillegg fikk han 14 dager i full isolasjon. Dette er nå utvidet med ytterligere 14 dager og gjelder dermed ut hele den inneværende fengslingsperioden til 9. september. Spørsmålet om fortsatt isolasjon ble ifølge NRK behandlet som såkalt kontorforretning, altså uten at partene var til stede i retten. 21 år gamle Philip Manshaus angrep lørdag 10. august moskeen Al-Noor Islamic Centre på Skui i Bærum. Han avfyrte skudd, men ingen ble alvorlig skadd i skytingen. I tillegg til å være siktet for terror, er han siktet for å ha drept sin 17 år gamle stesøster Johanne Ihle-Hansen. Les også: - Vi er uendelig takknemlig for den varme, omtanke og omsorg vi er blitt vist Observasjon Den siktede var onsdag i forrige uke gjennom en over tre timer lang psykiatrisk observasjon på politihuset i Oslo. Undersøkelsen skal avklare om det er behov for en fullstendig rettspsykiatrisk utredning. Hensikten er, så langt det er mulig, å avklare hvorvidt Manshaus var strafferettslig tilregnelig da stesøsteren ble drept og han angrep moskeen i Bærum. – Det er veldig få drapssaker hvor dette ikke blir gjort, har siktedes forsvarer, advokat Unni Fries, sagt til NTB. Les også: Politiet fikk beskjed om å «ta grep» etter PSTs terrorvarsel Hun tror det vil bli gjennomført en full observasjon, særlig fordi domstolen uansett vil ønske å ha dette utredet. (©NTB)