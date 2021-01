Politiet: – Hundene har markert

Man kan overleve lenge under sammenraste bygninger, sier den medisinske ledelsen ved raset i Gjerdrum.

– Hundene har markert på gjenstander i dag, men det er ikke gjort noen funn, sier politiets innsatsleder Ivar Myrbø mandag kveld.

– Dette er fortsatt en redningsaksjon, sier innsatslederen.

Halvard Stave, medisinsk leder, sier følgende om sjansene for å finne overlevende nå:

– Alle ras er forskjellig. Man kan overleve lenge under sammenraste bygninger, sier Stave.

Han sier at det er en rekke forutsetninger som må til:

– Det må være et hulrom der en kan oppholde seg, en bør ikke være for hardt skadet, en må ha isolerende materiale for å holde varmen, og man må ha drikke etter så lang tid.

– Det har gått under seks døgn, og det er tidlig, når man snakker om sammenraste bygninger. Derfor er også fokuset disse sammenraste bygningene, og vi er nødt til å finne ut om det kan være mennesker i disse hulrommene, sier Stave.

– Historien har lært oss at man kan overleve veldig mye lengre enn seks døgn, men ingen skadesteder er like, sier Stave.

Charlot Grymyr Jansen ble funnet i skredmassene søndag 3. januar. Mandag ettermiddag ble hun bekreftet omkommet.

Seks av syv omkomne er så langt identifisert. Tre personer er fremdeles savnet, mens en omkommet person ikke er identifisert.

De omkomne er:

Eirik Grønolen (født 1989) - funnet 1. januar

Lisbeth Neraas (født 1966) - funnet 2. januar

Bjørn-Ivar Grymyr Jansen (født 1980) - funnet 2. januar

Alma Grymyr Jansen (født 2018) - funnet 2. januar

Marius Brustad (født 1991) - funnet 3. januar

Charlot Grymyr Jansen (født 1989) - funnet 3. januar

De savnede er:

Irene Ruud Gundersen (født 1951)

Ann-Mari Olsen-Næristorp (født 1970)

Victoria Emilie Næristorp-Sørengen (født 2007)

Rasa Lasinskiene (født 1971)

