Politiet i Malaysia stanset tankskip med 131 migranter

Malaysisk politi fant 131 migranter om bord et tankskip som trolig var på vei til Australia og New Zealand. Tolv personer er siktet for menneskesmugling.

Det skal dreie seg om 98 menn, 24 kvinner, 4 gutter og 5 jenter, ifølge politisjef Mohamad Fuzi Harun. Alle sammen er fra Sri Lanka.

Tankskipet ble stanset utenfor delstaten Johor, sør i Malaysia, tirsdag. I tillegg sier politiet at de stanset en fiskebåt som ble brukt til å frakte migrantene ut til tankskipet.

Politiet pågrep tre indonesiere, fire malayer om bord på båten og har i ettertid også pågrepet fem andre malayer mistenkt for å være del av en større smuglerliga.

– Ligaen har vært aktiv siden midten av 2017 og opererer på Sri Lanka, Australia, New Zealand, Indonesia og Malaysia, sier Fuzi.

127 personer fra tankskipet blir siktet for å ha tatt seg inn i Malaysia ulovlig. Ifølge politiet er fire srilankere også under etterforskning for menneskesmugling, men opplyser ikke om hvorvidt disse var blant de 131 funnet på båten.

(©NTB)

