Politiet i Stockholm gir gjengkriminalitet høyeste prioritet

Gjenger i Stockholm har tilgang til automatvåpen, og gjerningsmennene blir stadig yngre. Tre tilfeldige personer har de siste dagene blitt ofre for volden.

Politiet i Stockholm omtalte mandag konfliktnivået mellom gjengene som svært høyt og bedyret at saken har høyeste prioritet.

Kvelden før ble to tilfeldige personer – en taxisjåfør og en person inne i en bolig – skutt og alvorlig såret i Stockholms-forstaden Nacka. Halvannen uke tidligere ble en 18 år gammel kvinne skutt og drept da ukjente gjerningsmenn skjøt med automatvåpen gjennom et vindu i en leilighet i Råcksta vest i byen. De to episodene settes i forbindelse med hverandre.

De siste årene har kriminelle gjenger stått bak en rekke skyteepisoder i hovedstadsområdet.

Det skjer samtidig som også volden i Malmö fremstår som mer brutal. Nylig ble en kvinne skutt og drept på åpen gate mens hun hadde sin egen baby i armene. Barnets far gikk ved siden av. Han er tidligere dømt for et millionran i Brøndby i Danmark.

Stor tilgang til våpen

I begynnelsen av 2018 iverksatte politiet i Stockholm en større satsing mot skytinger, men utviklingen ser likevel ut til å gå feil vei.

Gjengene har fortsatt stor tilgang til våpen, også automatvåpen, opplyste politisjef Ulf Johansson på en pressekonferanse i Stockholm mandag.

I 2018 ble det satt ny rekord i antall drepte og sårede i skyteepisoder. 45 personer ble drept og 135 ble såret i til sammen 306 skyteepisoder. Mesteparten fant sted på offentlige plasser i tettbebygde områder.

Tidligere har SVT meldt at også antall angrep med håndgranater har økt kraftig i Sverige de åtte siste årene.

Mer dødelige skudd

En av Stockholm-politiets eksperter på gjengkriminalitet, Gunnar Appelgren, opplyser at selv om antall skyteepisoder har minsket noe i år, så har antall drepte økt.

– Vi har en hypotese rundt dette. Det trykket som vi har greid å skape, innebærer at vi klarer de spontane skytingene, men ikke de som er planlagt, sier han.

Han mener at den siste tidens utvikling i Stockholms-området er resultatet av en bølge der kriminelle blant annet krever hevn for tidligere gjerninger.

Samtidig har gjerningsmennene blitt stadig yngre.

– Det er en måte å gjøre karriere i den kriminelle gjengen på. Man bygger et kriminelt varemerke, sier Appelgren.

Forstår at folk er redde

Politisjefen i Stockholm, Ulf Johansson, sier han har forståelse for at mennesker føler uro, spesielt fordi personer uten koblinger til kriminelle nettverk risikerer å havne i skuddlinjen.

– Skjerpet oppmerksomhet er alltid bra, men man skal ikke gå rundt og være redd, sier han.

Politiet satser nå både på å overtale de yngste kriminelle til å hoppe av, samt drive forebyggende arbeid blant barn og unge.

– Vi kan ikke være naive. Vi vet at de som er i 20- til 25-årsalderen, er ekstremt vanskelige å motivere. Påvirkningen må skje før de går inn i nettverkene, sier Appelgren.

Samme person var mål

Skytingen i Nacka søndag kveld settes i sammenheng med drapet på den 18 år gamle kvinnen Ndella Jack i Råcksta vest i Stockholm 28. august. Målet skal imidlertid ha vært en slektning av kvinnen, en mann med kriminell bakgrunn.

Ifølge politiet var skuddene i Nacka og Råcksta myntet på samme person, men vedkommende kom uskadd fra hendelsene begge gangene.

Ifølge Expressen ble tre menn med interesse for drapet på den 18 år gamle kvinnen lokket til Nacka med at de skulle få opplysninger. De ankom i en taxi, og da en av dem gikk ut, kom det en maskert mann ut av en Audi og begynte å skyte.

Mannen som kom ut av taxien, ble ikke truffet, mens taxisjåføren ble truffet i ryggen. Alle fire greide å flykte fra stedet i drosjen, og de varslet selv politiet.

