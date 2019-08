Politiet i Texas får massiv kritikk etter dette

- Dette er 2019, ikke 1819.

Politiet i Galveston i Texas har fått massiv kritikk etter at et bilde av to hvite politimenn sammen med en svart mann i håndjern ble delt på sosiale medier. På bilde ser vi politimennene sittende på hester, og mannen i håndjern blir ledet etter dem med et tau.

- Ikke 1819

Flere har reagert på sosiale medier og borgerettighetsorganisasjoner har ifølge The Guardian påpekt at bildet minner om behandlingen av svarte på 1800-tallet.

- Dette er 2019 og ikke 1819, skal James Douglas, president i borgerrettsorganisasjonen NAACP i Houston ha sagt.

Mannens svigersøster er også blant dem som har kritisert politiet. Hun skriver på Facebook at han blir behandlet som et dyr. Hun skriver også at mannen skal ha vært psykisk syk og familien skal til tider ha hatt problemer med å finne ham.

- Og se for deg at du blar nedover Facebook og ser din kjære som blir eskortert av to betjenter på hester, hendene i håndjern bak ryggen og med et tau. I 2019, skriver svigersøsteren på Facebook.

Beklager

Mandag valgte politiet i Galveston å beklage hendelsen på sin Facebook-side.

Ifølge politiet skal hendelsen ha funnet sted lørdag og de skriver at mannen ble ledet sammen med politibetjentene på denne måten fordi det ikke var transport tilgjengelig. Ifølge dem er metoden den beste måten å frakte noen i noen situasjoner, men de påpeker at det ikke var tilfellet i denne.

- Selv om dette er en metode og den beste praksisen i noen tilfeller mener jeg at våre betjenter utviste dårlig dømmekraft i dette tilfellet og kunne ha ventet på transport, skriver politimester Vernon L. Hale.

Slutter å bruke metoden

Videre skriver politiet at de nå vil slutte å bruke denne måten å frakte folk på. Unnskyldningen er imidlertid ikke nok, mener James Douglas i NAACP.

- Jeg er glad for at politisjef Vernon har kommet med en beklagelse og indikerer at handlingen viste dårlig dømmekraft, men det viser også dårlig opplæring. Selv om politisjefen indikerer at metoden vil bli avviklet så unnlot han å ta opp den manglende respekten demonstrert av politibetjentene, sier han iføgle The Guardian.