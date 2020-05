Politiet i Trondheim med uvanlig advarsel til alle i byen

Politiet i Trondheim ber innbyggerne ta forholdsregler i forkant av lite kjent fenomen onsdag.

- I dag vil mest sannsynlig et lite kjent værfenomen åpenbare seg over Trondheim - meteorologisk institutt forteller oss at den kalles «sol», melder politiet i Trondheim natt til onsdag.

De beroliger imidlertid med at fenomenet skal være relativt ufarlig, så lenge man husker på å ta forholdsregler.

I Facebook-innlegget sitt skriver politiet i Trondheim videre:

- Hvis dette fenomenet vedvarer over tid, kan vi risikere høyere temperatur, fravær av snø og en tilstand som kalles sommer etterhvert. Det anbefales å nyte dette nye fenomenet så lenge det varer. Ingen vet når solen vil vise seg over Trondheim igjen, skriver politet og gjentar:

- Igjen, dette skal være ufarlig, og vil nok gå over av seg selv plutselig.

Posten er full av emojier og angitt med følgende tagger: #altvilblibraigjen #nytlivet #politietitrondheim, så det er ingen tvil om at galgenhumoren lever i beste velgående hos Trondheim-politiet. Trolig også hos trøndere flest :-)