Politiet inndro mobiltelefon til 34-åring

En 34 år gammel mann fra Troms har fått sin mobiltelefon inndratt fra politiet.

(Nordlys): Bakgrunnen er at han har sendt flere tekst- og bildemeldinger til en kvinne, dette til tross for at han var ilagt besøks- og kontaktforbud mot den aktuelle kvinnen.

Mannen er tidligere tiltalt etter å ha sendt samme kvinne over 500 tekstmeldinger, og for å ha truet en politileder.

Pushvarsel! Få nyhetene kjapt og gratis på iPhone her

Pushvarsel! Få nyhetene kjapt og gratis på Android-telefon her

Mest sett siste uken