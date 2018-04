Politiet jakter på flere væpnede ranere i Göteborg

En omfattende politijakt på flere væpnede gjerningsmenn pågår i Göteborg, etter at en person ble skutt i foten under et ran i en bolig i Utby.

Politiet fikk melding om ranet sentralt i Göteborg klokken 15.19 lørdag, og ved 21.30-tiden var gjerningspersonene – som beskrives som farlige for allmennheten – fortsatt på frifot.

Ranerne var ifølge politiet ikledd masker og hvite beskyttelsesdresser, og skjøt en person i foten før de rømte i stor hastighet i to fluktbiler.

Underveis i flukten kolliderte den ene fluktbilen, og personene i den fortsatte til fots før de ranet til seg en ny bil fra en kvinne, som de senere fortsatte flukten i. Denne bilen ble senere funnet i Partille sentrum.

Nøyaktig hvor mange gjerningspersoner det dreier seg om, er foreløpig uklart, men politiet sier det dreier seg om mellom fire og fem personer. De antas å være bevæpnet med automatvåpen, og kan være farlige.

–De har jo allerede vist sin farlighet gjennom å ha skutt et ransoffer, og hvis de havner i en klemme kan det være de bruker våpnene sine igjen, derfor vil vi advare offentligheten, sier Christer Fuxborg i politiets region Vest.

Et massivt politioppbud har gjennom lørdagen jaktet på ranerne. Flere politipatruljer, hunder, og et helikopter har blant annet deltatt i søket.

(©NTB)

