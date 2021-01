Politiet kommer med siste nytt om redningsaksjonen i Gjerdrum

Ingen nye funn i natt.

Mandag morgen holder politiet en ny pressekonferanse om den pågående redningsaksjonen i Gjerdrum.

Rundt 4.30-tiden opplyste operasjonsleder Gisle Sveen til NTB at det ikke har blitt gjort nye funn natt til mandag.

I alt ti personer var savnet etter skredet som gikk natt til onsdag 30. desember. Søndag ble tre døde personer hentet ut av skredområdet, og dermed er i alt sju personer bekreftet omkommet.

Lisbeth Neraas (54), Bjørn-Ivar Grymyr Jansen (40), Alma Grymyr Jansen (2), Eirik Grønolen (31) og Marius Brustad (29), er bekreftet omkommet i skredet i Gjerdrum.

Fremdeles en redningsaksjon

Operasjonsleder Sveen understreket mandag morgen at det fortsatt søkes med håp om å finne overlevende, og at nattens innsats har vært rettet mot områder og strukturer der det er håp om å finne folk.

Til TV 2 opplyste politiet at letemannskaper og hunder var hentet ut fra skredområdet for å hvile og at det aktive søket skulle gjenopptas i 8-9-tiden. Området ble i mellomtiden overvåket fra utsiden av skredet.

Avhengig av hulrom

Innsatsleder helse Gunnar Farstad fortalte på en pressebrifingen søndag kveld at det ikke er umulig at noen kan ha overlevd, til tross for den kalde temperaturen.

– Forutsetningen er at de ligger i et hulrom i en bygningsmasse, sa han.

– Det er historier fra andre steder i verden, riktignok stor sett med høyere temperatur, der man har overlevd lenge. Det avhenger av at man befinner seg i et hulrom der det også er isolasjon, sa Farstad.

Han la til at det er norske erfaringer med at folk har overlevd med langt under 20 grader i kjernetemperatur.

