Politiet kritisk til Tom Hagens milliondusør

Drapssiktede Tom Hagen vil ha opplysninger som kan bidra til å finne Anne-Elisabeth, politiet vil også ha opplysninger om gjerningsmenn.

Mandag kveld gikk Tom Hagens forsvarer, advokat Svein Holden, ut og utlovet en dusør på 10 millioner kroner på vegne av Anne-Elisabeth Hagens familie for tips som kan føre til at hun blir funnet.

Tom Hagen er siktet for drap eller medvirkning til drap av konen, men nekter straffskyld.

Politiet skeptisk

Dusøren er ikke helt uproblematisk for politiet.

- Jeg registrerer at det kun etterlyses opplysninger som kan bidra til funn av Anne-Elisabeth som etterlyses, men ikke opplysninger som kan være med å identifisere gjerningspersoner eller oppklare saken. Tips om gjerningspersonene kan også føre til funn av Anne-Elisabeth. Det er viktig at tipsgrunnlaget er så bredt som mulig og ikke inneholder noen begrensninger, sier påtaleansvarlig Haris Hrenovica til Nettavisen.

Politiet opplyser om at de i løpet av dagen mottatt flere tips i Lørenskog-saken, og de ber om at tips kanaliseres til politiets tipsportal på: www.politiet.no/tjenester/tips-politiet/

Hrenovica vil ikke dele sine tanker om at dusøren kommer fra Tom Hagen som selv er drapssiktet i saken.

- Det er ikke vanlig. Utover det vil jeg ikke kommentere det noe mer.

Tom og Anne-Elisabeth Hagen giftet seg 25. oktober 1969. Hun har vært forsvunnet siden 31. oktober 2018. Tom Hagen er siktet for drap eller medvirkning til dette, men nekter straffskyld. Foto: Privat. Bildet brukes med tillatelse.

- Hva mener du om at utlysningen av dusøren kan fremstå som snevret inn til å gjelde funn av Anne-Elisabeth hagen?



- For politiet er det viktig at vi får mest mulig informasjon i saken, uavhengig av premisser. For oss er det viktig med full tilgang til informasjon og at det ikke er noen spesifikke begrensinger.

Tom Hagens forsvarer, advokat Svein Holden. Foto: (NTB scanpix)

Prinsipielt uenig i metode

- Mener politiet det er bevisforspillelsesfare ved at siktede Tom Hagen potensielt får tilgang til informasjon i etterforskningen?

- Jeg ønsker ikke å gå inn i en slik vurdering, men politiet ønsker å være mottaker av alle tips som er egnet til å fremskaffe opplysninger for å oppklare saken, sier Hrenovica.

Han vil heller ikke si noe om hvilke tanker han gjør om at politiets etterforskning kan bli ødelagt av at en siktet i saken kan få tilgang til viktige opplysninger i politiets etterforskning.

Politiet understreker at de er positive til alle initiativ som kan fremskaffe informasjon i saken, og positive til dusør som virkemiddel. Dette er også en dialog de har hatt med Hagen-familien tidligere. I januar i år omtalte Nettavisen nyheten om at politiet ga tommelen opp for dusør som virkemiddel.

- På prinsipielt grunnlag kan imidlertid ikke politiet støtte en fremgangsmåte der andre enn politiet skal bestemme hvilke tips som skal følges opp. En forutsetning må være at tipsene går direkte til politiet som har ansvaret for etterforskningen, og uten begrensninger når det gjelder type tips, sier Hrenovica.

- Det er viktig at politiet på et objektiv grunnlag kan vurdere alle tips opp mot det øvrige materialet vi sitter på. En opplysning som fremstår uvesentlig for andre, kan være av stor betydning for etterforskningen.

Holden: - Tom Hagen får ikke «sortere ut»

Tipsene kan sendes til to ulike mailer som Holden har kontroll på. Til VG fortalte han tidligere i dag at fremgangsmåten ble valgt fordi de vil ta høyde for at noen kan oppleve det som mindre skremmende å ta kontakt med dem enn politiet.

– Det er kun meg selv og en annen advokat i advokatfirmaet Hjort som har tilgang til e-postkontoene. I utgangspunktet vil alt vi mottar bli videresendt politiet, og jeg er i dialog med politiadvokat Hrenovica om hvordan dette skal gjennomføres, sier Holden til VG.

– Tom Hagen har følgelig ingen mulighet til å «sortere ut» innkomne tips før de oversendes politiet. Vi vil fortsette arbeidet med å ta imot tips og sende disse til politiet, sier Holden.