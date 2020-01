Politiet: Kulturprofil voldtok kvinne som jobbet for ham på Hovefestivalen

Ifølge politiet skal mannen på nytt har forgrepet seg på henne cirka fem måneder senere.

OSLO (Nettavisen): Tirsdag starter rettssaken der en kulturprofil i Oslo er tiltalt for sovevoldtekt av åtte kvinner, og i tillegg for å ha hatt seksuell omgang med en mindreårig jente før hun var fylt 16 år.

Mannen i 50-årene har siden 1990-tallet hatt flere ledende stillinger i mediebransjen og kulturlivet. Ofrene i saken er gjennomgående betydelig yngre enn tiltalte.

Kulturprofilen nekter straffskyld for alle overgrepsanklagene.

Dette hotellet i Oslo sentrum skal være ett av åstedene, ifølge politiet. Foto: Farid Ighoubah / Nettavisen og privat (montasje, Nettavisen)

Jobbet for kulturprofil

Ifølge Nettavisens opplysninger skal ett av ofrene ha blitt utsatt for voldtekt da hun jobbet for redaksjonen til mannen på Hovefestivalen i juni 2011. Politiet mener overgrepet skal ha skjedd mens kvinnen var ute av stand til å motsette seg handlingen.

Kvinnen var ikke fylt 20 år, mens mannen på dette tidspunktet var i begynnelsen av 40-årene. Nettavisen får bekreftet fra flere hold at kvinnen skal ha jobbet for mannen under festivalen.

- Dette blir tema i retten, men jeg ønsker ikke å kommentere noe før det, sier kvinnens bistandsadvokat Anne Kristine Bohinen til Nettavisen.

Statsadvokat Trude Antonsen sier også at relasjonen mellom kulturprofilen og det kvinnelige offeret blir sentralt i retten.

- Knytningen mellom tiltalte og fornærmede, og hvilken rolle de har hatt overfor hverandre, er også noe vi tar sikte på å belyse under bevisførselen, sier Antonsen til Nettavisen.

Kulturprofilen er også anklaget for et nytt overgrep mot den samme kvinnen i november 2011. Dette skal ha skjedd i hans leilighet i Oslo.

Statsadvokat Trude Antonsen. Foto: Farid Ighoubah / Nettavisen

- Alvorlig sak

- Mener påtalemyndigheten at tiltalte på noen måter har utnyttet sin posisjon overfor de unge kvinnene?

- Det med aldersforskjell, og hvilken anseelse han har i det miljøet, med tanke på de fornærmede, er ting som blir belyst i retten, sier Antonsen.

Hun understreker at påtalemyndigheten ser alvorlig på saken. Kulturprofilen risikerer 20 år i fengsel, og å måtte betale flere hundre tusen kroner i erstatninger.

- Det er en alvorlig sak, både fordi det er en voldtektssak, og fordi det er mange fornærmede. At det er mange forhold som er begått over lang tid kan ha betydning for straffutmålingen, men det er noe vi får komme tilbake til i den avsluttende prosedyren, sier statsadvokaten.

Kulturprofilen var opprinnelig også tiltalt for bruk og besittelse av partydopet MDMA, men dette er tatt ut av anklagegrunnlaget.

Nettavisen er kjent med at en utfordring for politiet har vært at det ikke er tekniske bevis, eller andre klare og fellende bevis mot mannen. Saken er i hovedsak bygget på kvinnenes egne forklaringer, chattelogger, SMS-er, bilder fra fest og nachspiel og andre personers vitnemål.

- Helt generelt kan jeg si at det sjelden er tekniske bevis i slike saker, som for eksempel DNA. Det ligger i sakens karakter fordi det er noe som skjer mellom to personer. Det byr på utfordringer fordi man er avhengig av forklaringer fra de impliserte. Både fornærmede og tiltalte. Men det kan ha en betydning at det er flere fornærmede som har samme opplevelser, eller tilnærmet samme forklaring, sier Antonsen om bevisbildet som skal legges frem.

Det var sensommeren 2015 at politiet mottok de to første anmeldelsene i saken. Deretter kom det inn tre anmeldelser i 2016, ytterligere syv i 2017, før den siste anmeldelsen ble levert i begynnelsen av 2018.

Advokat Elisabeth Myhre representerer den tiltalte mannen. Foto: Farid Ighoubah / Nettavisen

- Ikke tiltalt for å ha utnyttet posisjon

Kulturprofilen har vært etterforsket for voldtekter av 13 kvinner, men politiet har henlagt saken for fire av dem. Forholdene i tiltalen strekker seg fra januar 2005 til november 2014.

- Han erkjenner ikke straffskyld etter tiltalen. Jeg kommer ikke til å gå detaljert inn i forklaringen hans, men han har hele tiden vært tydelig på at han ikke erkjenner straffskyld for det han er anklaget for, sier mannens forsvarer Elisabeth Myhre til Nettavisen.

- Når det gjelder tidsspennet er det noe som er tema for retten, og jeg mener det er naturlig at det blir adressert der.

Myhre svarer følgende på hvordan hun anser påtalemyndighetens bevisbilde:

- Forsvaret har naturligvis en klar oppfatning av bevisbildet i denne saken, men den oppfatningen er det retten som er korrekt mottaker av, og forsvarets syn på bevisene i saken blir fremmet under hovedforhandlingen.

- Forsvarets syn på bevisbildet, hvilken vekt, og hvordan det skal vurderes, vil naturligvis være et helt sentralt tema.

En bolig i denne bygården skal være ett av åstedene. Foto: Farid Ighoubah / Nettavisen

Myhre er klar på at hennes klient ikke på noen måte har utnyttet de unge kvinnene.

- Det er viktig å understreke at min klient ikke er tiltalt for å ha utnyttet en posisjon eller stilling. De konkrete relasjonene kommer han til å forklare seg om i retten.

Forsvareren vil heller ikke si stort om opplysningene om at den ene fornærmede kvinnen skal ha jobbet for kulturprofilen under Hovefestivalen i 2011.

- Dette knytter seg direkte til noe som blir bevisført i retten. Min klients syn på relasjonen mellom ham og de fornærmede kommer han selv til å forklare seg om. Jeg finner det ikke riktig å forskuttere slike detaljer i bevismaterialene.