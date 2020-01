Politiet legger bort listen over mulige gjerningsmenn

Politiet tror ikke lenger at lista med navn på mulige gjerningspersoner inneholder svaret på hvem som har tatt Anne-Elisabeth Hagen (69).

439 dager etter at Anne-Elisabeth Hagen forsvant, jobber 35 etterforskere fremdeles med å finne svar på hvem som bortførte 69-åringen fra sitt hjem på Fjellhamar i Lørenskog, skriver Dagbladet onsdag.

Allerede tidlig i saken ble det utarbeidet ei liste med navngitte, potensielle gjerningspersoner. Ei liste som så langt ikke har gitt politiet noe gjennombrudd i Norges største krimmysterium.

Nå avslører politiinspektør Tommy Brøske at lista ikke lenger er blant politiets sentrale etterforskningsmateriale.

- Lista med potensielle gjerningspersoner er lagt bort, slår Brøske fast overfor Dagbladet.

Brøske understreker at det ikke er noen dramatisk endring i saken som har ført til at lista med navn ikke lenger anses som aktuell. Han sier også at det kan være vanlig å lage slike lister i en tidlig fase for å få oversikt over mulige gjerningspersoner.

Intensiverer søket

For en uke siden varslet politiet at de vil intensivere søket etter savnede Anne-Elisabeth Hagen:

– Vi har jo kunnskap fra tidligere om hvor man eventuelt har forsøkt å skjule en slik forbrytelse, og det kan for eksempel være i skog og i vann, sa Brøske da.

Les også: Vitner sier de har sett Anne-Elisabeth Hagen

Tidligere har politiet søkt i flere vann i området rundt familiens bolig, blant annet i Langvannet nedenfor familiens hjem i Sloraveien på Fjellhamar.

Savnet siden oktober 2018

Siste livstegn fra Hagen er fortsatt 31. oktober 2018, og det har ikke vært ny kontakt med angivelige gjerningspersoner siden 8. juli.

Hun var først antatt bortført, men siden har politiet endret teorien, og etterforsker nå forsvinningen som et antatt drap. Dette til tross for at det fortsatt ikke finnes noen håndfaste bevis på at kvinnen verken er drept eller er i live.

Politiet tror ikke at Anne-Elisabeth Hagen er i live.