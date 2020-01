Politiet legger Røkke-undersøkelser om påstått torpedovirksomhet på vent

- Pressens håp om sensasjoner kan ikke styre virkeligheten, sier Kjell Inge Røkkes advokat John Christian Elden.

I slutten av oktober i fjor ble den kjente torpedoen Jan Erik «Jannik» Iversen dømt til 20 måneders fengsel for grov utpressing mot fiskerimilliardæren.

Iversen har hele tiden nektet straffskyld og har anket dommen.

Måneden etter, i november, meldte Nettavisen nyheten om at politiet undersøker om de skal etterforske milliardæren for torpedovirksomhet.

I den spektakulære rettssaken hevdet torpedoen Iversen at han hadde blitt tilbudt 100 millioner kroner av Røkke for å «fjerne» den profilerte og straffedømte finansmannen Christer Tromsdal på begynnelsen av 2000-tallet.

Dette hevdet Iversen også i et intervju med Nettavisen i forkant av rettssaken.

Politiet i Oslo har nå besluttet å legge undersøkelsene om torpedovirksomhet på is.

- Status på selve saken er uendret. Vi har påbegynt undersøkelser, men har besluttet å vente med å gjøre noe mer. Vi mener det er klokt å vente med videre undersøkelser til det foreligger rettskraftig dom i straffesaken som pågår, sier påtaleleder Audun Kristiansen til Nettavisen.

- Jeg kan ikke gå inn på vurderingene som er gjort, men vi er selvfølgelig interessert i å få avklart om det er noen realitet i påstandene som er fremmet. Noen undersøkelser har vi gjort for å komme lenger. Mer enn dette ønsker jeg ikke å kommentere nå.

Påtaleleder i Oslo politidistrikt, Audun Kristiansen. Bildet er fra en tidligere anledning. Foto: Geir Olsen / NTB scanpix

Torpedoen er kritisk til politiets håndtering. Han har ikke selv blitt kontaktet for å avgi ny forklaring, eventuelt utdype det han forklarte under rettssaken.

- Hvis ikke politiet undersøker denne saken er det noe galt med systemet. Jeg tviler på at politiet har gjort noen ting. Jeg er ikke blitt kontaktet, og har ikke hørt noe, sier Iversen til Nettavisen.

Torpedoen Jan Erik Iversen har anket dommen mot ham. Foto: Farid Ighoubah / Nettavisen

Han får støtte av sin forsvarer, advokat Benedict de Vibe.

- Jeg er uenig i politiets vurdering. Det kan tenkes at de ønsker å få supplerende opplysninger i en eventuell ankesak. Men det er ingen grunn til at de ikke skal kunne gjøre selvstendige undersøkelser, uavhengig av straffesaken. For øvrig tar jeg beslutningen deres til etterretning, sier de Vibe til Nettavisen.

Advokat Benedict de Vibe (t. v.) er forsvarer for torpedoen Jan Erik Iversen. Her ved en tidligere anledning med kollega Kaja de Vibe Malling. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

I den knusende dommen mot torpedoen festet retten ingen lit til hans forklaring om påstått torpedovirksomhet:

«Videre bemerker retten – uten at det har avgjørende betydning for rettens vurdering – at det heller ikke er bevist at fornærmede (Røkke, red. anm.) har avgitt noen konkret uriktig forklaring om disse forholdene, og det er under enhver omstendighet ingenting som underbygger tiltaltes påstander om at fornærmede har gitt ham i oppdrag å drepe Christer Tromsdal. (...).»

- Tingrettsdommen er sterk og klar i sin avvisning av at Røkke har gjort noe klanderverdig, og slått fast at han er et rent offer. Så jeg skjønner politiets foreløpige konklusjon og deres prioriteringen nå. Pressens håp om sensasjoner kan ikke styre virkeligheten, skriver stjerneadvokat John Christian Elden til Nettavisen.

John Christian Elden representerer Kjell Inge Røkke. Bildet er fra en annen rettssak. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

- Har Røkke forklart seg til politiet i forbindelse med undersøkelsessaken?

- Nei, ingen har vist noen interesse for dette andre steder enn i media, skrive Elden.

Borgarting lagmannsrett har ennå ikke mottatt tilsvaret til politiet på Iversens anke. Det er usikkert når de får behandlet den, og om det blir ny rettssak, eller om anken skal avvises, og dermed at dommen på 20 måneder blir stående.

Det er dermed også usikkert når politiet gjenopptar undersøkelsene rundt Røkkes påståtte torpedovirksomhet.