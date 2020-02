Politiet leter etter fører etter at bil kjørte av veien i Lindesnes

Politiet i Agder leter etter en person som kan være skadd etter at en bil kjørte av veien og veltet rundt i Lindesnes kommune natt til søndag.

– Airbagene er utløst, og det er små spor av blod på dem, men det er ingen fører i eller ved bilen, sier operasjonsleder Lars Hyberg i Agder politidistrikt til NTB.

Det var i 3.30-tiden natt til søndag at politiet fikk melding om at en bil hadde kjørt av veien og veltet rundt, rett nord for Sandnes camping.

Da politiet kom til stedet startet de søk etter føreren, blant annet med politihund, men søket har til nå vært resultatløst.

– Vi har vært i kontakt med firmaet som eier bilen, og vi vet hvem som disponerer den, men vi har ikke klart å komme i kontakt med denne personen. Vi har blant annet oppsøkt aktuelle adresser denne personen har tilknytning til, sier Hyberg.

Han opplyser at bilen har en del karosseriskader, og at den trolig ikke er kjørbar.

– Primærmålet for oss er å komme i kontakt med fører og forsikre oss om at vedkommende er i god behold. Selv om det kun var noen små blodspor på stedet, kan vi ikke være sikre på at vedkommende ikke har indre skader, sier operasjonslederen.

