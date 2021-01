Politiet: - Man kan leve i flere dager dersom man har luft

Redningsmannskapene er i full gang med å søke i rasområdet.

Så snart det ble dagslys lørdag formiddag, gikk redningsmannskapene inn i skredområdet. Lørdag bakkemannskapene forsøker å ta seg lenger inn i området enn de gjorde fredag.

- Dette er en veldig tragisk hendelse, og naturligvis er det aller verst for de som nå savner noen av sine kjære og nære, de som har mistet hjemmene sine, de som ikke vet om de kan flytte tilbake, og hele lokalsamfunnet. Det gjør et veldig sterkt inntrykk, sier politimester i Øst politidistrikt, Ida Melbo Øystese under en pressebrief klokken 12.00.

Videre sier hun at tiden og naturkreftene ikke er på deres side når det kommer til håpet om å finne overlevende.

- Medisinsk sett, så kan man leve i flere dager dersom man har luft. I den grad det finnes luftlommer, så er det fortsatt mulig å overleve. Så vet vi samtidig at leirskred har en veldig flytende masse, det er store krefter i sving som gjør at det ikke er så mange luftlommer. I tillegg så ser vi fra den kontinuerlige overvåkingen vi har, og de funnene vi ha gjort, at det er bygningsmasse som fremstår i overflaten i varierende grad intakt, hvor det kan tenkes det er luftlommer, sier Melbo Øystese.

- Det er tre ulike USAR-team som jobber i rasområdet, samt hundeevskipasjer. USAR-team kommer fra Trøndelag, Oslo og Nedre Romerike, hundepatruljen kommer fra Oslopolitiet, sier innsatsleder Roy Alkvist.

Han opplyser at det ikke er gjort noen funn av savnede per klokken 12.00 lørdag. Ni personer er fremdeles ikke gjort rede for.

Ikke identifisert

Fredag ble en person funnet omkommet i skredområdet. Lørdag klokken 12.00 var personen fremdeles ikke identifisert.

Innsatslederen uttalte at han har stor forståelse for at familiene som savner noen etter raset opplever det som frustrerende at det tar tid før personen blir identifisert.

– Vi er klar over at det er en kinkig og lei situasjon med at vi får et funn, og at vi ikke får varslet pårørende. At det sitter mennesker og lurer på hvem det er. Vi forstår at det er frustrerende, sa Alkvist.

Fortsatt avskallinger

Det har vært nye avskallinger i skredgropen natt til lørdag, og området er altså fortsatt ustabilt. Norges vassdrags- og energidirektorat opplyser at dette er som forventet.

Regionsleder Toril Hofshagen i NVE har denne meldingen til folk som nå er redde for at deres hus står på kvikkleire:

– Det er ikke i seg selv en risiko i å bo på kvikkleire, så lenge grunnen ligger i ro og er stabil. Dette er et svært unikt skred.

– Ikke siden 1893 har det vært kvikkleireskred av denne dimensjonen i Norge, sier Hofshagen.

