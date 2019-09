Politiet: Mann (19) knivstakk storebroren på bryllupsfest i Rogaland

Gjerningsmannen måtte tilbringe natten i arresten.

Like før klokken 01.00, natt til søndag, meldte politiet i Sør-vest at de hadde rykket ut til et bryllup i Orre i Rogaland. Årsaken var at en mann i slutten av tenårene hadde stukket sin storebror i ryggen på bryllupsfest.

- AMK ble først varslet, og vi ble varslet av dem. Vi rykket ut til stedet og pågrep en mann som har tilbragt natten i arresten. Han vil bli avhørt, og saken skal etterforskes, sier operasjonsleder i Sør-vest politidistrikt Steinar Knudsen til Nettavisen.

Politiet mottok varselet klokken 00.10. Begge var gjester i bryllupet, skriver Stavanger Aftenblad.

Søndag morgen var skadeomfanget ukjent. Politiet var på åstedet i flere timer for å sikre bevis og avhøre bryllupsgjestene. Kniven som ble brukt er sikret.

Ifølge NTB var kniven som ble brukt av en viss størrelse. Det var ikke snakk om en lommekniv.

- Den fornærmede mannen var bevisst da han ble fraktet til sykehus, men vi vet ikke hvilken tilstand han er i nå. Det er for tidlig å si noe om foranledningen ennå, sier Knudsen.

Den fornærmede mannen er 23 år gammel, mens gjerningspersonen er 19. Bryllupsfesten skal ha blitt holdt i et samfunnshus i Klepp kommune.