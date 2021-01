Politiet med klar oppfordring: - Ei trafikkulykke kan bli katastrofal

Ekstremværet "Frank" gjør sin ankomst.

(Avisa Nordland): Allerede i 9-tiden fikk Nordland politidistrikt den første meldingen tilknyttet ekstremværet som er på vei:

En lastebil blåste av E6 ved Mjåvatnet nord for Mosjøen - én person er fast. Et kvarter senere melder politiet at sjåføren er ute av kjøretøyet, fremstår som uskadd og sjekkes av helsepersonell.

- Hold dere hjemme, oppfordrer Ivar Bo Nilsson på operasjonssentralen hos politiet.

- Faren er den sterke vinden kombinert med kulden. Det kan være livsfarlig å punktere på ei øde strekning. Ei trafikkulykke kan få katastrofalt utfall, advarer Nilsson.

Politiet gikk allerede onsdag ut med oppfordringer om å sikre løse gjenstander.

Det gjelder også større byggevirksomhet, som flere steder i Bodø sentrum blant annet.

- Vi tar det som en selvfølge at disse sikrer på sine områder, sier Nilsson hos politiet.

Reklame NÅ: Black Friday-pris på Garmin-favoritten fenix 5 Plus