Politiet med klar oppfordring til foreldre: - Snakk med barna dine!

Etter flere dager med bråk og festing om natten, gikk politiet i Trondheim ut med advarsel om anmeldelser. Nå henvender de seg til foreldrene i byen.

De siste dagene har det kommet inn over 30 klager på ulike fester, ifølge Trøndelag politidistrikt, mens Trondheims kommuneoverlege er bekymret over stadig flere nye ukjente smittekilder.

Torsdag opplyser Trondheim kommune at det er registrert to nye koronatilfeller. Blant dem er det et barn som er under ti år gammelt. Den andre smittede er en person i 20-årene.

Samme dag ser også politiet i byen seg nødt til å få bukt med ungdomsfester. De har dermed publisert en oppfordring til foreldre av mindreårige på sin egen Facebook-side.

Bekymret

«Hvilke planer har din tenåring i helga? Vi har fra flere hold mottatt informasjon om at det er planlagt en ungdomsfest i området Nedre Leirfoss kommende helg», starter innlegget, som på en snau halvtime har fått over 100 reaksjoner.

Videre skriver politiet at de forstår behovet for å møtes, men poengterer samtidig den negative utviklingen i koronasmittesituasjonen.

I tillegg er politiet i Trondheim bekymret over flere «uheldige hendelser med voldsbruk og ordensforstyrrelser med mindreårige involvert» over sommeren, noe en slik uoffisiell sammenkomst som den ved Nedre Leirfoss kan føre til.

«Vår oppfordring er: snakk med barna dine! Gå helga i møte med visshet om hvor ungdommen er og hvem de er sammen med», oppfordrer politiet.

- Urovekkende utvikling

Lovens lange arm mener også foreldre bør ta mer del i barnas planer.

«Vær nysgjerrig, gjør klare avtaler og ta godt vare på hverandre!», avslutter politiet innlegget med.

394 personer ble onsdag testet i kommunen. 940 venter på å bli testet, og 50 personer vil få en test nummer to i løpet av de nærmeste dagene. Onsdag besvarte kommunen 720 henvendelser på koronatelefonen.

- Fra slutten av juli, har vi sett en ny utvikling. Vi har nærmest daglig nye smittetilfeller. De smittede har hovedsakelig vært i grønne land. Det er en urovekkende utvikling vi ser. Flere har ukjent smittekilde, og svært mange nærkontakter, sier fungerende kommuneoverlege Elizabeth Kimbell på en pressekonferanse torsdag, ifølge Adresseavisen.

Nylig ble omtrent 200 personer sendt i karantene etter koronasmitte i to frisørsalonger i byen. I tillegg oppsto det smitte på Hornemannsgården, et aktivitetssenter for eldre, og 300 personer herfra er i karantene.

– Det planlegges åpning av senteret neste uke igjen, sier Kimbell.

Samtidig som studenter fra hele landet har inntatt Trondheim, presiserer kommunedirektør Morten Wolden at de også må følge smittevernreglene.

– Det er viktig å si at det ikke er studentene som har brakt ny smitte til Trondheim, men de kan smitte andre, sier han.