Politiet med siste nytt om moskéangrepet i Bærum: - Etterforsker forsøk på terrorhandling

En mann er siktet for drapsforsøk og drap etter moskéangrepet i Bærum, og etter funnet av en død kvinne i en bolig.

Saken oppdateres.

Under en pressekonferanse søndag sier politiet at de har konkludert med at de står overfor et forsøk på en terrorhandling.

– Kartleggingen har vist at gjerningspersonen har høyreekstreme holdninger. Han har uttrykt holdninger til støtte for Quisling, og har innvandringskritiske holdninger, sier fungerende enhetsleder ved Oslo politidistrikt Rune Skjold.

- Vi jobber nå tett sammen med pst. Vi har som del av etterforskningen prøvd å få tak i en god del vitner der han har hatt tilhold.

Publikum hindret ytterligere konsekvenser

Politiet bekrefter også at det ble avfyrt flere skudd under angrepet i moskeen i Bærum lørdag.

- Det er ikke tvil om at den raske handlingen og kontante inngripen som enkelte personer til stede ved moskeen før politiet kom har gjort at de har stoppet gjerningspersonen og hindret ytterligere konsekvenser. Det er ikke ufarlig å gripe inn i en sånn situasjon der det er våpen, og disse personene har utvist stort mot.

Den drapssiktede mannen har vært i avhør natt til søndag. Ifølge politiet ønsket ikke den drapssiktede da å forklare seg.

- Han har derfor ikke tatt stilling til siktelsen. Etterforskningen av hendelsene har pågått i hele natt og fortsetter i dag, sier Rune Skjold, fungerende enhetsleder.

Mannen vil forsøkes avhøres igjen søndag.

- Vi vil gjøre nye forsøk på avhør senere, sier han under pressekonferansen.

Skal vurderes av sakkyndige

Mannen ble pågrepet inne i Al-Noor Islamic Centre i Bærum, etter å ha tatt seg inn i moskeen med to våpen. Vitner meldte om skyting, men politiet har ennå ikke bekreftet at skudd ble avfyrt. Ingen personer ble alvorlig skadd i hendelsen.

Sent lørdag kveld tok politiet seg inn i en leilighet i Bærum, hvor mannen har hatt tilhold. På adressen fant de en død kvinne. Nettavisen får lørdag opplyst fra Oslo politidistrikt at den døde personen skal være en kvinne, og at det skal være en familierelasjon mellom henne og den siktede mannen i begynnelsen av 20-årene.

Mannen er nå siktet for drapsforsøk og drap. Politiet vil ta løpende stilling til om siktelsen skal utvides, forteller politiadvokat Fredrik Hjort Kraby. Det tas sikte på å fremstille den siktede for fengsling mandag.

– Vi ønsker også at siktede skal bli vurdert av sakkyndige, og vi avventer utfallet av dette. Det vil bli gjort etter fengslingen, sier Kraby videre under pressekonferansen.

Under pressekonferansen kommer det også frem at politiet i Oslo politidistrikt vil være bevæpnet frem til midnatt. Politiet har vært i dialog med flere moskeer om feiringen av eid søndag.

Det var tidligere kjent at Politidirektoratet har bedt alle politidistrikt iverksette forebyggende tiltak i forbindelse med feiringen av den muslimske høytiden eid, og at politiet i politidistriktet ville bære våpen.

- Det er et klart mål for oss at de som skal feire eid og andre skal føre trygghet og med de tiltakene vi har satt inn i Oslo er vår oppfatning at vi har gjort en del.