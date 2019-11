Politiet med stort etterslep på uttransporteringer

HENGER ETTER: En politirapport ABC Nyheter har fått innsyn i viser at det innen august skulle ha vært uttransportert 4.000 personer fra Norge, men at det faktisk bare var 2.800 som var sendt ut av landet. Bildet er tatt under en uttransportering gjort av Politiets Utlendingsenhet i 2014. Foto: Trond Lepperød (Nettavisen)