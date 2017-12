Politiet med viktig melding til alle bilister

• I alle biler bør det være en skikkelig snøkost og isskrape som er stor nok og skarp.

• Hvis du vil unngå riper i rutene når du skraper is, er det lurt å skyve innskrapen fra deg. Ikke trekk den med deg tilbake, da blir skitt og sand skrapt inntil vinduet.

• En isskrape er ingen stor kostnad å erstatte. Men har du en fin kombinert kost og isskrape som har blitt slitt etter mye bruk, kan du prøve å skjerpe skrapen med litt sandpapir og en pussekloss.

• Skru alltid av vindusviskeren når du parkerer. Viskerne kan fryse fast på vinduet når du står parkert. Når du starter bilen, starter også vindusviskerne, men siden de sitter fast, blir vindusviskermotoren overbelastet. Endel biler har sikringsystemer som hindrer at noe går i stykker, men i verste fall kan motoren og mekanikken til viskerne bli ødelagt eller unødig slitt. Når du skraper frontruten er det lurt å løfte på viskerne for å sjekke om de har frosset fast.

• Når du først er i gang med å koste og skrape bilen fri for is, fjern også snø fra lyktene.

• Har du elektrisk motorvarmer og tilgang på strøm, kan kupévarmer være en investering. Denne kobles på sammen med motorvarmeren, og har du satt på varmeren starter også en ganske vanlig varmevifte i bilen. Dette gir varm kupé og tørker bort dugg. Mer avanserte motorvarmersystemer som går på bilens eget drivstoff kan i mange tilfeller tidsstyres. Husk bare at slike motorvarmere bruker av bilens batteri. Om batteriet ikke er optimalt ladet, kan varmeren tappe bilen tom for strøm. En batterilader av skikkelig kvalitet er spesielt viktig for deg som har bil med drivstoffdrevet motorvarmer.

Kilde: NAF