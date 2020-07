Politiet: Medieprofil slo og sparket mann som lå på bakken

Den tiltalte mannen beklager hendelsen sterkt.

En medieprofil i 30-årene må møte i retten i september anklaget for en voldsepisode mot en annen mann i Oslo.

Volden skal ifølge politiet ha skjedd i midten av september i fjor høst klokken 03.55 ute på gaten.

I tiltalen går det frem at politiet mener at medieprofilen først spyttet den fornærmede på kinnet. Deretter skal han ha dyttet mannen slik at han falt på bakken før han slo og/eller sparket ham.

- Min klient erkjenner delvis straffeskyld etter tiltalen og beklager sterkt hendelsen. Hendelsesforløpet vil være gjenstand for bevisførsel i retten og jeg kan derfor ikke gå nærmere inn på dette, sier medieprofilens forsvarer Svein Holden til Nettavisen.

Den tiltalte mannen har vært et kjent navn i mediebransjen i en årrekke. Han er programleder og har ledet en rekke populære programmer og show.

Mannen i 30-årene har flere ganger vunnet prestisjetunge priser innen sin kategori i mediebransjen, også nylig.

I sosiale medier er det lagt ut festbilder fra samme kveld som voldsepisoden skal ha skjedd.

Mannen er tiltalt etter straffelovens § 271 som omhandler kroppskrenkelse. Dette er den mildeste lovanvendelsen i kapittelet som omhandler voldslovbrudd.

Strafferammen er alt fra bøter til fengsel i ett år. I denne saken er det høyst sannsynlig snakk om det nedre sjiktet av strafferammen.

Det har ikke lykkes for Nettavisen å få kontakt med politiadvokat Cathrine Oliva Sannes.