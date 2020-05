Politiet melder om svært beruset ungdom ved badested i Oslo - ber foreldre ta kontakt med sine

Omtrent hundre ungdommer ble meldt å være ved badestedet Katten i Oslo. I Agder stengte politiet en fest med ungdom under 18.

Ved badestedet Katten i Oslofjorden ved Nordstrand ble det meldt om ca. 100 ungdommer, hvorav flere av dem skal ha vært svært beruset. Det fikk politiet melding om lørdag kveld litt før klokken 21.

De fleste løp fra stedet da politiet ankom.

– Vi har fått flere meldinger fra det området i dag, sier operasjonsleder Tom Gulbrandsen i Oslo politidistrikt til Nettavisen.

Han presiserer at politiets rolle er å ta vare på ro og orden, men også ungdommenes vel og være:

– I den sammenhengen ønsker vi å sørge for at de ikke skal komme til skade. Vi ønsker jo at de skal kunne ferdes ute på strender og der de måtte være. At de er ute og ferdes er bare positivt, men så er det når det går over streken da - at det er beruselse inne i bilde. Da vet vi at ting kan skje. Det kan skje ting med selve beruselsen, de kan bli satt i en sårbar situasjon og bli utsatt for både vold og andre ting. Det er det vi ønsker å unngå, sier Gulbrandsen.

– Ring barna

De appellerer først og fremst til foreldre som har barn på stedet:

– Ring barna eller ungdommen din, hør hvordan det går og hva som er planen nå, sier Gulbrandsen.

Selv om mange løp så har politiet klart å komme i kontakt med det operasjonslederen beskriver som mye «oppegående, fin ungdom»:

– Det er hovedregelen her, men det kan gå over streken for enkelte, sier Gulbrandsen.

Politiet har fått en rekke meldinger i dag om at det er mange mennesker ute i hovedstaden på den varme, solrike pinseaftenen:

– Det er folk på både strender, parker og i skog og mark. Alle ønsker å nyte finværet. Det er bare positivt, men folk må tenke litt. Det er fortsatt smittevernsregler som man må overholde. Går det over streken, og hvis det blir for mye rusmidler eller ordensforstyrrelser, så må politiet gripe inn, avslutter Gulbrandsen til Nettavisen.

«Kjøttkamp» avlyst

I Drammen har den årlige «kjøttkampen» blitt avlyst.

– Dette er da fotballkamp i fylla, mellom årets russ og neste års russ, som vi har avsluttet på to steder, leder for forebyggende enhet i drammenspolitiet, Geir Oustorp til Drammens Tidende.

Årsaken til at politiet har avsluttet kampen er at det pleier å bli mange skader, ankelbrudd, korsbåndskader og folk i arrest på disse kampene.

Han forteller at årets russ har oppført seg rimelig bra. Problemet i dag har vært neste generasjon russ.

– Der har det vært mye beruselse og mye fyll, og de skjønner ikke helt hvorfor politiet bryr seg med dette. Men vi har historikken her, og den er ikke så god på disse kjøttkampene.

Bråk og fest flere steder

På Kalvøya i Bærum melder politiet om at det har vært et slagsmål mellom voksne menn:

I Vennesla har Agder politidistrikt avsluttet en fest. Der ble det meldt om flere personer under 18 som var beruset.

– Politiet ber foreldre som vet de har barn på stedet, om å hente dem, melder politiet.