Politiet: Mulig serieovergriper voldtok kvinne i park natt til lille julaften 2017

Totalt dreier saken seg nå om ni kvinnelige ofre som enten skal ha blitt voldtatt, forsøkt voldtatt, eller overfalt på åpen gate. Mannen erkjenner delvis straffskyld.

I fjor sommer omtalte Nettavisen nyheten om en pågripelse av en mann i Oslo i 30-årene, som i første omgang ble siktet for voldtektsforsøk.

Nettavisen kjente til at saken dreide seg om langt flere ofre, og samme dag holdt politiet pressekonferanse der de fortalte om et større sakskompleks med en mulig serieovergriper.

Politiet uttalte også til Nettavisen at den pågrepne mannen ved flere tilfeller fulgte etter unge kvinner hjem fra byen på nattestid, og angrep dem ved døren for å prøve å ha sex med dem.

Syv overfall på åpen gate

I sakskomplekset er det totalt ni kvinner blant ofrene. Syv av dem skal ha blitt overfalt på gaten, og én av disse skal ha blitt forsøkt voldtatt. Anklagene mannen må svare for er:

Fem tilfeller av voldtekt av to ulike kvinner som sov og var i bevisstløs tilstand.

Ett tilfelle av voldtektsforsøk midt på gaten i Oslo sentrum klokken 03.30 om natten.

Tre tilfeller av grov vold, mot tre ulike kvinner, der han skal ha angrepet dem bakfra, midt på natten, og tatt kvelertak på dem til de mistet bevisstheten og falt i bakken.

To tilfeller av grov kroppskrenkelse, som er en litt mildere lovanvendelse, hvor han angrep ytterligere to kvinner bakfra, midt på natten. I det ene tilfellet skal mannen ha holdt rundt halsen til kvinnen slik at hun fikk problemer med å puste, og nesten mistet bevisstheten. I det andre tilfellet tok han også grep rundt halsen til en annen kvinne, som resulterte i at hun begynte å blø i munnen og fikk påført flere sår og blåmerker på ulike steder på kroppen.

Aldersspennet på kvinnene er fra 20- til 40-årene. Rettssaken starter i Oslo tingrett tirsdag.

I januar i år omtalte Nettavisen at politiet ville ta ut tiltale mot mannen, og i slutten av juni ble dette formalisert. Ifølge påtalemyndigheten har flere av de fornærmede fått ettervirkninger etter overfallene.

Mannen har vært varetektsfengslet siden han ble pågrepet i fjor sommer.

- Tiltalebeslutningen gjelder meget alvorlige forhold. De alvorligste gjelder grove seksuelle overgrep mot tidligere samboer og kjæreste, og dessuten overfall av tilfeldige kvinner som har vært ute på byen i Oslo sentrum. Han er tiltalt for å ha overfalt syv kvinner i Oslo sentrum i en ettårsperiode frem til han ble identifisert og pågrepet, sier konstituert statsadvokat ved Oslo statsadvokatembeter Sturla Henriksbø til Nettavisen.

- Flere av de fornærmede kvinnene har fått senvirkninger etter overfallene. Flere av dem har vært sykmeldt, og andre har fått typiske ettervirkninger etter å ha blitt utsatt for slik vold. Dette er blant annet frykt for å være ute nattestid, problemer med søvn og med relasjoner til andre. Det skal være trygt å bevege seg utendørs i Oslo. Konsekvensene av overfallene er også større enn for de enkelte kvinnene isolert sett. Slike overfall mot tilfeldige kvinner gjør at byen oppleves som mer utrygg for innbyggerne generelt. Det mener vi er et skjerpende element.

Konstituert statsadvokat Sturla Henriksbø. Bildet er fra en tidligere anledning. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

- Erkjenner delvis straffskyld

I tillegg til de nevnte anklagene har politiet tatt ut en tilleggstiltale for ytterligere en voldtekt. Dette ble gjort i begynnelsen av juli. Medregnet det siste offeret er det totalt ni fornærmede kvinner i saken. Ifølge tilleggstiltalen skal voldtekten ha skjedd natt til lille julaften 2017, klokken 04.30 i Tøyenparken i Oslo.

Der skal han ha overfalt en kvinne i 20-årene ved å angripe henne bakfra, ta grep rundt halsen hennes og slå henne i ansiktet slik at hun mistet bevisstheten. Deretter utførte han voldtekten.

- Politiet har gjennomført en omfattende etterforskning siden pågripelsen for om lag et år siden. Det har vært etterforsket både opp mot de overfallene man tidlig i saken kunne knytte ham til, men også til andre lignende saker begått i samme periode, og hvor han ble knyttet til noen av sakene og noen ikke. Det dreier seg om en betydelig etterforskning, og saken har vært prioritert høyt av politiet, sier Henriksbø.

Det er uklart nøyaktig hva mannen erkjenner straffskyld for.

- Min klient erkjenner delvis straffskyld for noen av anklagene, er alt forsvarer Sidsel Katralen i Advokatfirmaet Elden sier til Nettavisen.

- Min klient erkjenner kvelning av et flertall av de fornærmede i saken, men ikke at dette var forsøk på voldtekt. Videre erkjenner han én voldtekt i samme sak, men mot en annen av de han er siktet for å ha kvelt. Utover dette har vi ingen kommentarer på nåværende tidspunkt, sa Katralens advokatkollega, Lo-Johan Dag Melinder, til Nettavisen i januar.

Sidsel Katralen i Advokatfirmaet Elden er forsvarer for den tiltalte mannen. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Risikerer livstid i fengsel

Mannen risikerer også forvaringsdom, som enkelt forklart vil si at han ikke får en tidsbegrenset straff. Han blir da sittende i fengsel så lenge han anses som farlig for samfunnet, og i teorien kan det være resten av livet.

Dette er det ikke tatt endelig stilling til, selv om kriteriene for forvaringsdom er oppfylt, ifølge statsadvokaten. I retten kommer det til å sitte to rettspsykiatere som skal følge den tiltalte mannen under hele rettssaken.

- Den rettspsykiatriske undersøkelsen har konkludert med at gjentakelsesfaren er svært høy. På slutten av saken vil de sakkyndige gi sin endelige vurdering. Deretter vil jeg, etter at alle bevisene er lagt frem, og de sakkyndige har forklart seg for retten, ta stilling til om påtalemyndigheten kommer til å legge ned påstand om forvaringsdom, sier Henriksbø.

Gjennombruddet i saken fikk politiet i en sak fra 24. februar 2018. Det var den første saken som Nettavisen omtalte i sakskomplekset i fjor sommer. Klokken 03.30 om natten, sentralt i Oslo, prøvde den tiltalte mannen å voldta en kvinnen, mener politiet. Ifølge tiltalen angrep tiltalte henne bakfra, tok tak med armen rundt halsen slik at hun falt i bakken.

Han skal også ha forsøkt å trekke av henne buksen, men kvinnen skrek og gjorde så mye motstand at han forlot stedet. Alle overfallene skjedde i tidsrommet 6. mai 2017 - 27. mai 2018.

- I 2017 og 2018 var det flere overfall på kvinner i området rundt Grünerløkka i Oslo. Politiet så en sammenheng mellom sakene, og teorien var at det var samme mann som stod bak. Ett DNA-treff var gjennombruddet som gjorde at politiet lykkes med å identifisere den nå tiltalte mannen. Ut ifra sporene man hadde knyttet politiet mannen til de andre sakene. Da det ble utført ransaking hos ham ble det også gjort funn av klær som passet med beskrivelsene som tidligere var blitt gitt av fornærmede og vitner, sier Henriksbø.

- Belastende å møte i retten

- Hva mener politiet har vært motivet til mannen, og hvorfor er det ikke tatt ut tiltale for voldtekt, eller voldtektsforsøk for flere av overfallstilfellene?

- Et sentralt spørsmål i saken er om motivet til tiltalte bare var å overfalle, eller om han også forsøkte å begå voldtekter. Tiltalte hevder han ikke hadde et seksuelt motiv. For flere av overfallene var det heller ikke gjort forsøk på avkledning eller på seksuelle handlinger, og det har derfor ikke vært mulig å føre bevis utover enhver rimelig tvil for at han forsøkte å begå en voldtekt.

- Ved to av hendelsene var imidlertid omstendigheter ved hendelsen annerledes, og det foreligger bevis som gjør at det er tatt ut tiltale for voldtekt eller voldtektsforsøk, forklarer Henriksbø.

I tillegg til voldtektene og overfallene mot kvinnene er mannen i 30-årene også tiltalt for å ha dyttet/slengt en mann i bakken, da vedkommende grep inn i overfallet av kvinnen som begynte å blø.

Politiet mener flere av overfallene skal ha skjedd i Oslo sentrum og på Grünerløkka. Områdene hvor ugjerningene skal ha skjedd er merket med sirkler. Foto: Politiet

Det er bare en av de fornærmede kvinnene, gjennom sin bistandsadvokat, som har ønsket å gi kommentarer til media i forkant av rettssaken.

- For min klient er det en stor belastning å møte i retten og forklare seg om overgrepet. Samtidig forstår hun at det er nødvendig, og hun ønsker at tiltalte skal stilles til ansvar for det han har gjort. Det å være ett av flere ofre i et større sakskompleks tydeliggjør alvoret i saken. Hvert fall for min klient, sier bistandsadvokat Trine Rjukan.

Hun representerer kvinnen som ble utsatt for voldtekten i Tøyenparken natt til lille julaften 2017.

- Hun var i sjokk da dette hadde skjedd. Men hun kom seg heldigvis til voldtektsmottaket og ble tatt godt imot, og det ble gjort riktige undersøkelser. Overgrepet har preget henne. Samtidig har hun vært klar på at dette ikke skal få prege livet hennes for mye, og hun har klart å gå videre.

- Dette er en alvorlig straffesak, og min klient ser frem til å få forklart seg og lagt saken bak seg, sier bistandsadvokat Fride Wirak, som representerer et av de andre ofrene i saken.

I saken vil det høyst sannsynlig bli lagt ned påstand om erstatninger til de fornærmede kvinnene på til sammen flere hundre tusen kroner.

Tidligere domfelt i sedelighetssaker

Den tiltalte mannen er domfelt flere ganger for volds- og sedelighetsforbrytelser. I 2013 ble han i Borgarting lagmannsrett dømt for å ha voldtatt en kvinne som var bevisstløs eller ute av stand til å motsette seg handlingen.

Han ble dømt for det samme forholdet mot kvinnen i Oslo tingrett i oktober 2012.

Dommen fra lagmannsretten var på fire års fengsel, hvorav ett år skulle gjøres betinget med to års prøvetid. I dommen går det frem at den nå siktede 37-åringen møtte kvinnen på byen, før de dro hjem til mannen for å se på hunden hans.

I dommen heter det:

"XX (kvinnen) har for lagmannsretten forklart at hun drakk alkohol og var beruset. XX traff YY (37-åringen) og ZZ (en annen mann) rundt midnatt på et utested. XX kjente ikke YY og ZZ fra tidligere, men de kom i prat. De drakk alkohol, og YY har forklart at han etter hvert ble full. De gikk sammen til et nytt utested, og da det stengte, ca. kl. 0300, ble XX med de to guttene dit YY bodde, i Oslo.

De har begge forklart at de skulle avslutte med en øl, og XX skulle få se på hunden til YY. (...). XX har for lagmannsretten for øvrig forklart at hun er lesbisk og ikke har seksuelle relasjoner med menn.

XX forklarte videre at hun hadde gått inn på soverommet til YY da hun kom til leiligheten, der var hunden og hun hadde kost med den. Så sovnet hun, eller "sloknet". Det hadde ikke vært hennes intensjon å sovne der."

Advokat Trine Rjukan er bistandsadvokaten for en av de fornærmede kvinnene. Foto: Erlend Aas / NTB scanpix (NTB scanpix)

I dommen kommer det videre frem XX våknet på sengen og at buksen og sokkene var dratt av henne. Trusen var også dratt ned til anklene og mannen skal ha fullbyrdet en voldtekt av henne.

"XX forklarte for lagmannsretten at hun ble rasende. Hun skrek, slet seg løs, slo mot tiltalte og fikk tatt på seg klærne. Tiltalte hadde først virket truende, så hadde han skiftet stemningsleie og gitt uttrykk for at "kåtheten hadde tatt overhånd" og at det hadde svartnet for ham. Han hadde tilbudt henne penger til drosje. Hun avslo blankt og løp ut",heter det i dommen.

I dommen slås det også fast at voldtekt har et betydelig skadepotensiale for dem som blir rammet. Utbredelsen av voldtekt skaper generelt frykt i befolkningen, og begrenser kvinners livsutfoldelse.

Mannen ble også dømt til å betale oppreisningserstatning på 150.000 kroner.

Mannen er også dømt for grov vold mot en kvinne i desember 2014, og for vold mot en mann i 2005. I 2009 ble han dømt for nye voldsepisoder, etter å ha vært tiltalt for voldtektsforsøk.

Mannen er også bøtelagt for vold en rekke ganger.

Tidligere leder for seksjon for alvorlig seksualforbrytelser, Kari-Janne Lid under pressekonferansen i fjor sommer, etter at den nå tiltalte mannen hadde blitt pågrepet. Foto: Farid Ighoubah / Nettavisen

Dette er politiets råd dersom du har blitt, eller tror du har blitt, utsatt for en voldtekt:

NB! Rådene ble gitt av Kari-Janne Lid i fjor, da hun var leder for seksjon for etterforskning av alvorlige seksuallovbrudd i Oslo politidistrikt:

- Det aller viktigste er at du oppsøker et overgrepsmottak i din kommune. For å sikre viktige spor og DNA råder vi til ikke å dusje før du har vært der. Ta med alle klærne man har hatt på seg, særlig trusen, hvor det kan være biologisk materiale/DNA. Klærne kan også inneholde epitel (celler/hudrester) fra mennesker. I epitel kan man finne DNA, sa hun til Nettavisen.

- Kroppen til den som er utsatt for voldtekt er det viktigste «åstedet». Ved å dusje og vaske klærne vil man fjerne enhver mulighet for å søke opp biologisk materiale. Etter 48 timer er det lite sannsynlig å finne bevis på kroppen.

- Hvis skader på kroppen kan dokumenteres så oppsøk overgrepsmottak selv om du har dusjet. (Den psykososiale oppfølgingen er også viktig uavhengig av om det er spor å sikre).

- Parallelt er det viktig så raskt som mulig å varsle politiet. Jo tidligere politiet får startet undersøkelser og begynt etterforskningen, jo større muligheter er det for å sikre kriminaltekniske spor fra et eventuelt åsted og video fra områder, samt få snakket med personer som har vært i området.

Andre tips:

- Det er viktig å fortelle noen andre om det du har opplevd. I retten blir ofte umiddelbare utsagn fra fornærmedes til vitner vektlagt.

Lid understreket:

- Politiet har stor forståelse for at det i mange tilfeller er vanskelig å bestemme seg for om en ønsker å anmelde. Men hver time er viktig. Hva politiet klarer å få inn av bevis kan være forskjellen på om det blir tatt ut tiltale eller om saken blir henlagt på bevisets stilling.

- Det er aldri den fornærmedes skyld når de har blitt utsatt for et overgrep, men politiet har best forutsetninger for å løse og oppklare saken jo tidligere vi får informasjon, og mulighet for bevissikring og -innhenting.

Telefon til politiet: 02800

Ved nødstilfeller: 112