Politiet om Hagen-dusør: Positive til dusør, men vil ha tips direkte

Mandag ble det utlovet en dusør for tips i Hagen-saken. Politiet er positive til dusør som virkemiddel, men mener tipsene må gå direkte til politiet.

– Vi er positive til alle initiativ som kan fremskaffe informasjon i saken. Vi er også positive til dusør som virkemiddel, og har tidligere vært i dialog med familien om dette, skriver Øst politidistrikt i en pressemelding tirsdag formiddag.

Mandag kveld gikk Tom Hagens forsvarer, advokat Svein Holden, ut og utlovet en dusør på 10 millioner kroner på vegne av Anne-Elisabeth Hagens familie for tips som kan føre til at hun blir funnet.

I pressemeldingen skriver politiet at de på prinsipielt grunnlag imidlertid ikke kan støtte en fremgangsmåte der andre enn politiet skal bestemme hvilke tips som skal følges opp.

– En forutsetning må være at tipsene går direkte til politiet som har ansvaret for etterforskningen, og uten begrensninger når det gjelder type tips, skriver politiet.

– Det er viktig at politiet på et objektiv grunnlag kan vurdere alle tips opp mot det øvrige materialet vi sitter på. En opplysning som fremstår uvesentlig for andre, kan være av stor betydning for etterforskningen, skriver de videre.

