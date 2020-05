Politiet om Hagen-saken: - Mener fortsatt at boligen er åsted for et drap

Politiet står fast ved teorien om at Hagen-familiens bolig i Sloraveien i Lørenskog er åstedet for drapet på Anne-Elisabeth Hagen.

Søndag kom Øst politidistrikt med en uttalelse om siste nytt i saken. Der opprettholdes det at politiet opprettholder siktelsen mot både Tom Hagen, samt mannen i 30-årene.

- Politiet mener fortsatt at boligen i Sloraveien er åsted for et drap. Flere etterforskingsskritt gjenstår, og fortsatt tilgang til bolig og også andre eiendommer er derfor sentralt for etterforskningen, sier påtaleansvarlig Haris Hrenovica i pressemeldingen.

Ransaking i Sloraveien gjennomføres siden politiet mener at drapshandlingen er foretatt der, og det var Anne-Elisabeth Hagens bopel, opplyser politiet.

Videre ransaker politiet Tom Hagens hytte på Kvitfjell.

- Jeg har ingen kommentarer til opplysningene politiet nå kommer med, er alt Tom Hagens forsvarer Svein Holden vil si til Nettavisen per nå.

Les også: NRK: Tom Hagen hadde minst ti møter med bortføringssiktet kryptoekspert

- Hadde flere møter

Kilder sier til NRK at mannen i 30-årene som ble løslatt i går skal ha hatt flere møter med drapssiktede Tom Hagen.

Møtene mellom dem skal ha omhandlet forretningsvirksomhet knyttet til kryptovaluta, ifølge NRK. Minst ett av dem skal ha funnet sted på jobben til Hagen.

Nettavisen har spurt Tom Hagens forsvarer Svein Holden om opplysningene stemmer:

– Jeg kan ikke si noe som knytter seg til saksdokumentene, svarer Holden.

– NRK melder at dette er tilfelle nå?



– Jeg kan ikke kommentere det.

Tom Hagens forsvarer, advokat Svein Holden, møtte pressen utenfor Oslo fengsel fredag. Foto: Ørn E. Borgen / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

Til NRK har Holden uttalt følgende om en mulig forbindelse mellom 30-åringen og hans egen klient:

– Han (Hagen, red.anm.) sier selv at han i hvert fall ikke har en slik forbindelse som politiet tror, sier Holden.

– Hvordan går dere videre nå i dag og de neste dagene? Har dere vært i kontakt med politiet om nye avhør?

– Vi har ikke vært i kontakt med politiet. Vi jobber videre med å sette oss inn i saken. Det er mye dokumenter, sier Holden.

Hagen vet enda ikke når han kan returnere til hjemmet sitt:

– Det vet vi ikke siden vi ikke har hørt noe fra politiet.

Les også: – Politiet ville pågripe Hagen umiddelbart etter løslatelsen

Endret siktelse

Mannen i 30-årene som opprinnelig ble drapssiktet i Hagen-saken, er nå siktet for medvirkning til grov frihetsberøvelse av Anne-Elisabeth Hagen.

Det bekrefter Øst politidistrikt lørdag kveld.

– Siktelsen er endret til medvirkning til grov frihetsberøvelse, jamfør straffeloven paragraf 255. Vi har ingen flere kommentarer til siktelsen nå, opplyser påtaleansvarlig Haris Hrenovica i Øst politidistrikt.

Les også: Politiet endrer siktelsen mot mann i 30-årene

Tom Hagen er siktet for drap eller medvirkning til drap på sin kone, Anne-Elisabeth Hagen. Foto: Tom Gustavsen/Romerikes Blad/Privat (Montasje: Nettavisen.)

Politiet skal være kjent med mannens IT- og kryptovalutakompetanse. Mannen har tatt opp temaet om kryptovaluta i et nettforum. På et nettforum Nettavisen har sjekket tar mannen i 30-årene opp temaet kryptovaluta, og at det er blitt mye enklere å kidnappe mennesker fordi det kan kreves usporbar kryptovaluta.

– Jeg mener min klient aldri burde vært pågrepet i denne saken. De burde innkalt ham til avhør og avhørt ham på vanlig måte. Han ble overrasket og syntes det var underlig at de siktet ham for et så alvorlig forhold, sier mannens forsvarer Dag Svensson til Nettavisen.

Les også: Dette er den drapssiktede mannen i 30-årene i Hagen-saken

Klienten hans stiller seg uforstående til den nye siktelsen:

– Nå er han siktet for å ha medvirket til grov frihetsberøvelse og han stiller seg uforstående til dette. Men han vil samarbeide med politiet og stiller gjerne i flere avhør.