Politiet overrasket med «Shallow»-duett: - Fantastisk

Da politipatruljen i Trondheim kom over en bandøvelse, ble de utfordret til å bli med på en låt.

Da patruljen Lima-30 patruljerte på Tiller i Trondheim denne helgen, hørte de høy musikk fra en container og så seg nødt til å sjekke det ut. De så for seg full fest da de tok kontakt, men ble i stedet møtt av ungdomsbandet The Last Decision.

Politiet skriver selv om hendelsen på Facebook.

- Medlemmene var snare med å utfordre patruljen til duell/duett på den populære låten Shallow, skriver de - og det har vakt oppsikt.

Det kunne de ikke si nei til, og Adresseavisen, som først omtalte saken, det var politibetjenten Lena som tok i mot mikrofonen fra de unge musikerne.

Hun ønsker, ifølge VG, kun å bruke fornavn av hensyn til jobben sin.

- Det var umulig å høre seg selv mens vi sang, så jeg var spent på opptaket. Var det fullstendig bom eller ikke? Det var artig å bli utfordret, og veldig hyggelig å møte disse kjekke og ivrige ungdommene, forteller hun til Adresseavisen.

Klippet der politibetjenten og den unge musikeren synger duett har nå blitt delt 660 ganger, har slått politiets rekord for flest likes på Facebook-siden, fått over 5900 likes og 409 kommentarer. Mange har bitt seg merke i stemmen til politibetjenten, og politiet får også skryt for sin måte å bygge relasjoner med ungdommen.

- Fantastisk. Skaper god kontakt mellom politi og ungdommene i dag, skriver en.

- Så kult! Og så sporty gjort! Og de var kjempeflinke til å synge begge 2, skriver en annen.

- Wow, flott å høre på men det viktigste er hvilken flott mulighet til å bygge tillit og relasjoner mellom ungdommen og politiet. Dette viser at de er til for oss alle.

Til VG forteller vokalist i The Last Decision, Mads Eric Moen Jegtvik (16), at bandet til vanlig spiller i en litt annen sjanger - punkrock, men at de gikk for låten som er kjent fra «A Star is Born» med Lady Gaga og Bradley Cooper når politiet kom på besøk.

– Det var veldig artig. Jeg kikket bare på henne, og lurte på om hun hadde tid til å ta en duett. Jeg har ikke hatt så mye kontakt med politiet tidligere, og jeg synes det var en veldig fin måte for politiet å skape tillit på, sier han.

