Politiet på Stord sendte hundepatrulje etter gutter med «joint»

To tenåringer med en «joint» fikk det travelt da de så politipatruljen på Stord. Nå må lensmannskontoret tåle kritikk for unødvendig maktbruk.

Det vekket reaksjoner da Sørvest politidistrikt søndag la ut Twitter-melding om to ungdommer som stakk fra politiets patrulje og ble sporet opp ved hjelp av politihund.

Lovbruddet de to var mistenkt for var besittelse av en mindre mengde narkotika. Til Nettavisen opplyser Stord lensmannskontor at de to guttene - henholdsvis 16 og 17 år gamle - er anmeldt for besittelse av hasj, nærmere bestemt en «joint».

- Overlatt til foreldrene

«To personer stakk til fots fra politiet. Ble funnet raskt igjen ved hjelp av politihund. De to, gutter på 16/17 år, mistenkes for å ha brukt narkotika og vil bli anmeldt for dette. Foreldrene varslet og guttene ble overlatt til dem», het det i meldingen politiet la ut 2. juledags morgen. Meldingen om hendelsen kom inn til poliiet klokka 00.30 på natten.

- Provoserende når politiet samtidig dropper saker de får overlevert ferdig pakket inn, skriver én på Twitter.

En annen spør hvordan politiet har tid til dette når vektere opplever å få avslag når de ringer og spør om hjelp.

Jacob Hystad, rusforsker i Tyrilistiftelsen, sier dette til Nettavisen i en kommentar:

- Slik jeg leser det, ser det jo ut som at politiet har brukt ressurser som jo må være helt uforholdsmessig store når det kommer til å gripe inn i et mulig lovbrudd, sier Hystad, som selv har bakgrunn fra politiet.

Han viser til at slik forholdsmessig inngripen er regulert i lovverket, både i politiloven og straffeprosessloven.

- Det er et sterkt prinsipp i norsk rettsvesen at man ikke agerer mer enn det som er nødvendig for å løse et mulig lovbrudd. Én ting er å jakte ned guttene med hundepatrulje, en annen ting er å anmelde for mistanke om bruk, sier Hystad.

- Rutinemessig oppdrag

Roald Raunholm, etterforskningsleder ved Stord lenmannskontor, sier til Nettavisen at han forstår at folk stiller spørsmål ved maktbruken, men mener den var innenfor rammene i dette tilfellet.

- Politiets hundepatrulje var ute på rutinemessig oppdrag på Stord da de observerte to personer som kom gående, men som løp fra stedet da de så politiet. Dette førte til at politiet fulgte etter. I det arbeidet ble det brukt en patruljehund som sporet opp de to guttene, som var henholdsvis 16 og 17 år gamle. Det ble funnet noe stoff som de hadde kastet fra seg, sier Raunholm og sier det skal ha vært snakk om en mindre mengde hasj i form av en røyk eller «joint».

Får tilbud om oppfølging

Han sier dette om hva slags reaksjon de to kan vente seg:

- De to er anmeldt for besittelse, men blir fulgt opp forebyggende og får tilbud om oppfølging.

Ifølge Raunholm risikerer de to en bot.

- Hva tenker du om at folk reagerer på politiets maktbruk i dette tilfellet?

- Det skal alltid være en forholdsmessighet. I dette tilfellet så hundepatruljen to unge menn som stakk fra stedet, og de visste ikke hvorfor eller hvem de var. Det var et klassisk oppdrag for en hundepatrulje å spore dem opp, så jeg tenker at dette er innenfor. Ingen ble skadet av hunden, sier han.

Reklame Stor oversikt: Disse butikkene har romjulssalg