Politiet: Philip Manshaus viser ingen tegn til anger etter drap og terroraksjon

Har forklart at han ville skremme muslimer og drepe så mange som mulig.

OSLO TINGRETT (OSLO): Mandag ettermiddag ble draps- og terrorsiktede Philip Manshaus varetektsfengslet i fire uker. Han er i tillegg ilagt strenge restriksjoner med brev-, besøks- og medieforbud. De to første ukene må han også sitte i full isolasjon.

Opplysninger til Nettavisen sier at Manshaus ikke har vist noen form for anger, verken i politiavhør, i retten eller i fengselet på Ila. I politiavhør har han forklart at han ville skremme muslimer og drepe så mange som mulig.

- Det kan jeg bekrefte. Det fremgår av det han har forklart om anger. Han er også spurt om dette i avhør, og han har sagt at han ikke angrer. Men jeg ønsker ikke å gå mer i detalj på dette, sier politiadvokat i Oslo Pål-Fredrik Hjort Kraby til Nettavisen.

Les også: Skrev i kladdebok før terroraksjon: «Demokrati nytter ikke - jeg må handle»

Politiadvokat Pål-Fredrik Hjort Kraby. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Det var lørdag 10. august at moskeen Al-Noor Islamic Centre i Bærum ble rammet av terror. 22-åringen Philip Manshaus er siktet og har erkjent handlingen.

Kort tid før moskéangrepet drepte Manshaus også sin 17-årige stesøster Johanne Zhangjia Ihle-Hansen. Manshaus har også erkjent drapet av henne i politiavhør.

Smil og nazihilsen i retten

Måten han har uttrykket seg på i politiavhør underbygger fraværet av anger, mener politiet, ifølge Nettavisens opplysninger. I alle tre fengslingsmøtene har han sittet og smilt når pressen har fotografert ham. I de to siste fengslingsmøtene har han også gjort nazihilsener.

NY NAZIHILSEN: Philip Manshaus gjorde ny nazihilsen i retten mandag 7. oktober. Foto: Heiko Junge (NTB scanpix)

En siktet har en lovfestet rett til ikke å la seg fotografere i fengslingsmøter. Men Manshaus har tillatt pressen å ta bilder av ham.

- For sakens del er det ikke avgjørende om han angrer. Siktede har erkjent de faktiske forhold, og det er det viktigste. Han erkjenner fortsatt ikke straffskyld, men det er klart det er interessant for offentligheten og etterforskningen hvorfor han ikke gjør det, sier Kraby.

Les også: Manshaus har hatt kontakt med nynazistisk organisasjon

- Hva sier det deg at han smiler og gjør nazihilsener i retten?

- Jeg forholder meg til at det er slik han velger å oppføre seg i fengslingsmøtene, sammenholdt med at han ikke angrer.

Forsvarer for Manshaus, Unni Fries, er tilbakeholden med å kommentere.

- Jeg vil ikke si noe særlig om det nå. Jeg synes det er riktig å vente med å si noe om forklaringen hans slik saken ligger an. Det er fortsatt en del sentrale spørsmål som skal avklares. Derfor er det riktig å vente, sier Fries til Nettavisen.

Forsvarer Unni Fries sammen med klient, draps- og terrorsiktede Philip Manshaus. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix (NTB scanpix)

- Hva mener du om at han smiler og gjør nazihilsener i retten?

- Det vil jeg ikke kommentere. Han velger å opptre på den måten i den situasjonen, sier Fries.

Stjerneadvokaten John Christian Elden er bistandsadvokat for moskeen, og er heller ikke imponert.

- Siktede styrker sin sak om å bli idømt ubestemt tids forvaring med slike opptredener. Det kan vi bare ta til etterretning, skriver han i en melding til Nettavisen.

Under fengslingsmøtet, som gikk for lukkede dører, uttrykket Manshaus ønske om at de strenge restriksjonene mot han skulle opphøre. Selv om han sitter i fullstendig isolasjon, er Nettavisen kjent med at han fikk et kontrollert besøk av sin far på Politihuset i Oslo i den første fengslingsperioden (tidsrommet 12. august - 9. september).

Politiet skal droppe isolasjon

Kontrollert besøk innebærer at politibetjenter er til stede i rommet under besøket. Manshaus kan ikke snakke fritt om det han vil. Eksempelvis får han ikke lov å snakke om saken med andre enn sin advokat, så lenge han er underlagt isolasjon. I fengslingen ga Manshaus uttrykk for at han ønsket ukontrollerte familiebesøk, ifølge Nettavisens opplysninger.

- Vi sa ikke så mye om isolasjon under fengslingsmøtet, for det er ikke så viktig for ham å ha kontakt med andre innsatte. Så lenge det er kontroll er det vanskelig å ha naturlig kontakt med familie, synes han, sier Fries til Nettavisen.

- For ham er det viktigst å få opphevet medieforbudet, fordi det er veldig monotont å sitte uten tilgang på noen form for TV eller aviser.

Kraby bekrefter til Nettavisen at det i neste fengslingsperiode, fra 4. november, ikke vil være de samme restriksjonene.

- Når vi skal inn i fengslingsmøtet neste gang går vi nok inn med et annet regime. Da vil isolasjonen opphøre, sier politiadvokaten.

John Christian Elden er bistandsadvokat for moskeen. Foto: Farid Ighoubah / Nettavisen

Politiet holder på med gjennomgang av elektroniske beslag. PC-en og mobilen til Manshaus blir undersøkt. For politiet er det viktig å finne ut av om han har hatt kontakt med andre i forbindelse med terrorsaken.

- Etterforskningen så langt tyder på at han var alene. Men sakens alvorlige karakter tatt i betraktning, så må vi komme helt til bunns i dette. Det er viktig, særlig fordi radikaliseringsprosessen har funnet sted på nettet.

Selv om Manshaus har erkjent å ha begått de straffbare forholdene har han ikke erkjent straffskyld.

- Han mener dette var noe han måtte gjør. At det var en nødrettslig handling. Det var hans oppfatning av situasjonen, sier Fries.

Opplysninger gitt til Nettavisen går på at Manshaus ønsket å beskytte foreldrene sine fordi han trodde det kunne bryte ut en rasekrig. I avhør har han også forklart at han drepte sin stesøster fordi hun har asiatisk bakgrunn.

- Demokrati nytter ikke

I helgen omtalte Nettavisen nyheten om at Manshaus etterlot seg et skriv før han begikk terrorhandlingen. Skrivet kan se ut som at var rettet til familien. Overskriften på skrivet indikerer dette, får Nettavisen opplyst.

I det nesten fire sider håndskrevne skrivet tar han opp temaet om rasekrig, sin ideologi, og han skal ha uttrykket at handlingene han begikk måtte skje så raskt som mulig.

Les også: - Dette er ingen Hollywood-film - dette er opplevelser fra virkeligheten

Ifølge Nettavisen opplysninger skal han også ha skrevet at «demokrati ikke nytter» og «at han må handle». Skrivet skal bære preg av å være ufullstendig, og skal heller ikke være datert.

Det er ikke kjent for Nettavisen når de nesten fire sidene skal ha blitt skrevet.

Manshaus' forsvarer er forelagt opplysningene, men hun ønsket ikke å gi noen kommentarer til dette.

Bistandsadvokat for Johannes mor, Elisabeth Hagen, ønsker ikke å kommentere saken. Bistandsadvokat for Manshaus' far, Vibeke Hein Bæra, har ikke besvart Nettavisens henvendelser.