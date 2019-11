Politiet reagerer etter bot-bonanza: – Det er så sløvt

– Jeg vet ikke om folk har for god råd, eller hva det er, sier politiets operasjonsleder Erik Gunnerød.

(Drammens Tidende) Torsdag stilte Utrykningspolitiet seg opp langs Nedre Eikervei på Gulskogen for å knipe sjåfører som tuklet med mobiltelefonen.

Nedre Eikervei er et yndet kontrollsted for UP, hvor mobilkontroller gjennomføres hyppig. Likevel måtte politiet skrive bøter så blekket sprutet.

I løpet av de knappe to timene patruljen sto oppstilt, ble 28 personer tatt på fersk gjerning. Det høye antallet får politiet til å reagere.

– Det er så sløvt. De aller fleste kjører biler hvor det går an å koble telefonen til bilens bluetooth-system, så dette burde jo ikke være noe problem. At så mange ble tatt overrasker meg litt. Jeg vet ikke om folk har for god råd, eller hva det er, sier politiets operasjonsleder Erik Gunnerød.

Hver enkelt bilist ble belønnet med en bot på 1.700 kroner og to prikker for ugjerningen. Ingen av synderne hadde mange nok prikker fra før til at de måtte bøte med førerkortet. Lappen ryker normalt i et halvt år ved åtte prikker i løpet av tre år.

UP har også hatt laserkontroll på Gamle riksvei i Nedre Eiker torsdag. Der fikk åtte sjåfører fartsbot, mens én bilist mistet lappen etter å ha blitt målt i 91 km/t i 60-sonen.

