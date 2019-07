Politiet rykket ut etter melding om en løs kobraslange på norsk strand

Politiet rykket fredag kveld ut til Solastranda i Rogaland etter melding om en kobraslange. Den viste seg å være et leketøy.

Politiet melder på Twitter klokken 20.20 at det er observert en kobraslange på Solastranda i Rogaland.

- Politiet er på vei for å avlive slangen, skriver de.



Til TV 2 forteller operasjonsleder Brit Randulff i Sør-Vest politidistrikt at slangen skal skytes.

– Vi skyter den. Den er så farlig at det er ikke noe å vente på, sier operasjonsleder Brit Randulff i Sør-Vest politidistrikt til TV 2.

Litt senere melder imidlertid politiet på Twitter at slangen viste seg å være et leketøy. Til Nettavisen påpeker Randulff at politiet ikke kunne ta noen sjanser da meldingen kom.

- Vi fikk melding fra en person på Sola som hadde observert det som han trodde, og som også vi trodde etter å ha sett bilde - at var en levende slange, forteller hun.

- Meldingen gikk på at det var en slange i bevegelse og da kunne vi ikke ta noen sjanser.

Kobraslangen er en svært giftig slange, særlig kjent for at den spiler ut nakkehuden når den føler seg truet. Ifølge Store norske leksikon er kobraen utbredt i Afrika, Midtøsten og Sør-Asia.