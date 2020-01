Politiet rykket ut til mulig knivstikking

Politiet er området rundt Furuset senter i Oslo hvor det er mulig knivstikking.

- Mulig to personer er stukket med kniv, mindre skader, ikke alvorlig. Patruljer er på stedet, melder politiet på Twitter i 20-tiden lørdag kveld.

Like før klokken halv ni melder politiet at to unge gutter har mindre skader etter formentlig bruk av kniv.

- Vitneopplysninger går på at det har kommet flere unge gutter uten tilhørighet til Furuset og oppsøkt de fornærmede. Samtlige mistenkte har løpt fra stedet. Vi søker etter dem, skriver politiet.