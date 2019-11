Politiet rykket ut til skole - flere elever dro hjem

Flere elever har dratt hjem fra Nordahl Grieg videregående skole i Ytrebygda i Bergen.

Årsaken skal være at et bilde av et maskert ansikt med tallene «11.45» ble delt på sosiale medier.

Det var Bergensavisen som først meldte om saken.

«En del elever ved Nordahl Grieg vgs har på formiddagen mottatt et bilde på Snapchat og Instagram som kan fremstå skremmende. Politiet har vært på skolen og undersøkt saken. Det viser seg at bildet er sendt ut med tanke på å få en spennende lansering av en nyopprettet side», forteller operasjonsleder Per Algrøy i en pressemelding.

Bergens Tidende avslører at det var kontoen «@ngvmemes» som skapte panikk. Under politiaksjonen ble det forklart fra kontoen at bildene ikke var ment som en trussel:

BA har snakket med flere elever som valgte å gå hjem fra skolen, og som fryktet skoleskyting.

– Vi er redde. En jente i klassen begynte å gråte, sier en elev (17) til avisen.

Politiet har avsluttet på stedet.