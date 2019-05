Politiet skal etterforske Mattilsynet i minksaken

Statsadvokaten har avgjort at Mattilsynet skal etterforskes etter en feilaktig inspeksjonsrapport om en minkoppdretter i Sandnes.

Ifølge Stavanger Aftenblad er ansvaret for saken flyttet til Haugesund. Bakgrunnen for det er at en av de involverte inspektørene tidligere har vært ansatt i politiet i Sør-Rogaland, skriver avisa.

I en rapport om en minkfarm med 9.600 dyr i Sandnes meldte Mattilsynet om underernærte dyr og anbefalte fôrbytte eller avvikling av farmen. Men rapporten fra juni i fjor var full av faktafeil, innrømmer tilsynet. Mattilsynet beklager på det sterkeste det som har skjedd og har sendt en ny tilsynsrapport til minkbonden.

Bonden anmeldte Mattilsynet, men anmeldelsen ble opprinnelig henlagt. Torsdag ble avgjørelsen omgjort.

Samme dag ble inspektørene, avdelingssjefen og regiondirektøren anmeldt av fylkesordførerkandidat Margrete Dysjaland (Frp), skriver Nationen. Regiondirektør Ole Fjetland sier til avisa at han ikke har sett anmeldelsen og at han tar det til etterretning.

