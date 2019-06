Politiet: Skuespiller slo ned profilert fotballtrener etter trening

Skal ha presset treneren til å levere 100.000 kroner innen tre dager.

Det var i slutten av august i 2018, etter en fotballtrening, at skuespilleren i 20-årene skal ha oppsøkt treneren til et lag i øst i Oslo. Treneren har hatt profilerte jobber, og er godt kjent i fotballmiljøet, spesielt på Østlandet.

Nettavisen har tidligere omtalt voldsepisoden mot treneren, men ikke bakgrunnen for den.

Etter at treningsøkten var over, gikk treneren ut av garderoben. Treneren ble så konfrontert av skuespilleren, som krevde at treneren skulle gi ham 100.000 kroner inne onsdag 29. august.

Bakgrunnen var kort fortalt at skuespilleren mente at et familiemedlem av treneren hadde tatt opp et lån i en bank, på vegne av en kamerat, men brukt pengene selv, får Nettavisen opplyst av kilder.

Politiadvokat Oslo politidistrikt, Henrik Rådal.

Skal ha blitt slått med knyttet neve

Skuespilleren hadde flere andre kamerater med seg under konfrontasjonen, som endte med at mannen i 20-årene slo til treneren i ansiktet med knyttet neve, slik at han ble helt satt ut.

Vitner skal ha hørt et «klask», da treneren ble truffet av slaget. Spillere på hans eget lag skal ha kommet til, slik at situasjonen ikke eskalerte ytterligere.

Skuespilleren truet også med at hvis treneren ikke betalte pengene ville han slå inn fjeset hans og ansiktet til sønnen, brekke bein, knuse leiligheten og bilen til treneren.

Skuespilleren har hele tiden nektet for å ha gjort noe straffbart.

Mandag må han møte i Oslo tingrett, tiltalt for totalt 16 forhold. Han er blant annet tiltalt for vold mot en eks-kjæreste. I tillegg må han svare for anklager om hallikvirksomhet .

Etter det Nettavisen erfarer skal treneren noe tid etter voldsepisoden ha kjent igjen skuespilleren fra en populær norsk film, som ble spilt inn for noen år tilbake. Han skal også ha vist bilder av ham til politiet, som han skal ha funnet i sosiale medier.

Treneren har ikke besvart Nettavisens henvendelser.

Politiet tar saken på største alvor.

- Det har vært en omfattende etterforskning i denne saken, og flere enheter i Oslo politidistrikt har vært involvert. Vi ser svært alvorlig på saken, særlig forholdene som gjelder vold, utpressing og hallikvirksomhet, sier politiadvokat Henrik Rådal til Nettavisen.

- Etterforskningen har resultert i en tiltale med 16 poster, og nå blir det opp til Oslo tingrett å vurdere bevisene i saken, og avgjøre skyldspørsmålet. Utover det har jeg ikke noe å legge til på nåværende tidspunkt.

Petter Bonde forsvarer den tiltalte skuespilleren.

Ble oppsøkt hjemme før voldsepisoden

To dager før voldsepisoden mot treneren skal skuespilleren og en kamerat ha oppsøkt trenerens bolig, her skal de ha oppført seg truende, blir Nettavisen fortalt. Formålet med besøket var å snakke med et familiemedlem av treneren som da befant seg i boligen.

Det hele endte med at politiet ble tilkalt, og situasjonen roet seg ned.

Nettavisen er gjort kjent med at skuespilleren ble ilagt besøksforbud mot treneren i nærmere ett år, til slutten av august 2019, etter voldsepisoden.

Under to uker etter voldsepisoden mot treneren, endte det på nytt med slåssing. Natt til lørdag 8. september 2018, cirka klokken 04.15, ble han oppsøkt av sin eks-kjæreste på sin bolig.

Nettavisen kjenner til at de to møttes i jobbsammenheng i forbindelse med at han spilte inn en film i 2014.

Etter at kvinnen uanmeldt dukket opp på boligen til skuespilleren kulminerte det i en voldsepisode. Ifølge tiltalen skal mannen i 20-årene ha slått, dyttet og lugget kvinnen. Hun skal ha blitt påført hjernerystelse, kul i pannen og mistet håret i et området på hodet.

Kvinnen ble 100 prosent sykmeldt fra jobben i over en måned, og var 50 prosent sykmeldt i ytterligere seks uker, ifølge tiltalen.

- Min klient erkjenner ikke straffskyld for voldsepisoden mot kvinnen, ettersom det er et spørsmål om nødverge. Han bestrider anklagene, og episoden startet med at hun oppsøkte hans bolig og prøvde å ta seg inn i leiligheten, sier skuespillerens forsvarer Petter Bonde til Nettavisen.

Skuespilleren bodde på eksklusive Tjuvholmen i Oslo før han ble satt i varetektsfengsling, siktet i en alvorlig narkotikasak. Det var her hans eks-kjæreste oppsøkte ham. Det hele endte med slåssing, og kvinnen skal ha blitt slått av mannen.

Forsvarer: - Hun angriper ham på hans bolig

Ifølge kildeopplysninger skal kvinnen ha blitt slått flere ganger med knyttet neve. Dette tilbakeviser Bonde. Kilder opplyser også om at mannen i 20-årene skal ha opplevd det som ydmykende at kvinnen oppsøkte ham på hans egen bolig, og at det ble startet en høylytt krangel.

- Min klient sier at han har slått henne én gang med flat hånd. Det var også hun som oppsøkte ham, og angrip ham på hans bolig. Bakgrunnen for dette skal ha vært fordi hun var sjalu, sier forsvareren.

Den fornærmede kvinnens bistandsadvokat, Kim Gerdts, ønsker ikke å si mye om saken.

- Den alvorlige tiltalen taler sitt tydelige språk. Utover det ønsker jeg ikke å kommentere saken, sier han til Nettavisen.

Politiet mener også at skuespilleren truet med å «ødelegge og knuse henne, i tillegg til å spre sexvideoer av de to», dersom hun anmeldte mannen for voldsepisoden.

Dette nekter han for. Skuespilleren nekter også straffskyld for hallikvirksomhet.

I tiltalegrunnlaget om hallikvirksomhet heter det:

«I perioden august 2012 til desember 2013 i Oslo opprettet han profil på flere nettsider hvor han søkte etter personer som ville ha sex med XX (kvinne 1, red. anm.), herunder la han ut bilder av henne uten klær og i seksuelle positurer.

Han utstyrte henne med egen telefon til å ha kontakt med kunder og instruerte henne i hvordan og hvor mye hun skulle jobbe. Videre kjørte han henne til og fra kunder og/eller holdt kontakt med henne under oppdrag, og/eller mottok store deler av utbytte fra virksomheten.»

Ifølge politiet gjorde han det samme mot en annen kvinne (YY) i perioden mai 2015 til september 2015.

XX var i slutten av tenårene i perioden tiltalen gjelder. YY var i slutten av 20-årene.

- Min klient erkjenner ikke straffskyld slik det er beskrevet i tiltalen, har mannens forsvarer tidligere sagt til Nettavisen.

Ifølge politiet var skuespilleren i oktober 2017 i besittelse av minst ett bilde som seksualiserer barn. Dette blir også tema i retten.

- Det er viktig for ham å få poengtert at den fornærmede jenten var over 16 år på tidspunktet. Hun har frivillig og uoppfordret sendt et bilde av seg selv iført undertøy, sier Bonde.

Flere ulike avdelinger i Oslo politidistrikt har bidratt i etterforskningen mot den nå tiltalte skuespilleren.

Pågrepet i narkosak

I tillegg til de 16 tiltalepunktene, er mannen også fortsatt under etterforskning i en stor narkotikasak. Nettavisen omtalte pågripelsen i november i fjor, i en sak som blant annet dreier seg om et titalls antall kilo kokain.

- Jeg kan bekrefte at en mann i 20-årene er varetektsfengslet, siktet for medvirkning til oppbevaring av en betydelig mengde narkotika. Det dreier seg om et tosifret antall kilo kokain, sa politiadvokat i Oslo politidistrikt Andreas Meeg-Bentzen til Nettavisen i fjor høst.

Det pågår fortsatt etterforskning av narkotikasaken, og mannen sitter fremdeles varetektsfengslet.

Øvre strafferamme for det mest alvorlige forholdet i tiltalen, som går på grov vold mot en kvinne, er fem års fengsel. Øvre strafferamme i narkosaken er ti års fengsel.

Skuespilleren er tidligere dømt for flere voldshandlinger, i tillegg til en rekke andre forhold. Han ble blant annet dømt så sent som i fjor høst. I 2013 ble han også dømt og utpekt som hjernen i den såkalte «sexfelle-saken».

Han truet, mishandlet og presset flere menn for penger etter å ha lokket mennene med lovnader om sex med unge kvinner.

Fordi han tilsto, og det tok lang tid før saken kom opp for retten, slapp han fengselsstraff. Han ble i stedet dømt til 373 timers samfunnsarbeid.