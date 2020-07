Politiet: Skuespiller utførte grov vold mot mann som lå på gulvet

Politiet mener offeret var forsvarsløs. Den grove volden ble filmet med mobiltelefon og spredt i sosiale medier.

Skuespilleren i slutten av 20-årene ble så sent som i fjor sommer dømt til fengsel i fem år for voldsepisoder og hallikvirksomhet. I tillegg ble han dømt til å betale 1,6 millioner kroner i erstatninger til ofrene.

Nå må han møte i retten på nytt med flere anklager om vold og trusler. Saken er berammet i Oslo tingrett i september.

En av anklagene er en grov voldsepisode som er filmet med mobiltelefon. Nettavisen har sett videoen hvor den fornærmede mannen gjentatte ganger blir slått, kneet og sparket i hodet og på overkroppen.

Offeret påført hevelser

Videoen viser den fornærmede mannen komme inn i den daværende leiligheten til skuespilleren som bodde på eksklusive Tjuvholmen i hovedstaden. Utenfor bildet dukker plutselig den tiltalte mannen opp. Han slår først mannen hardt i ansiktet.

Volden fortsetter mens den fornærmede mannen ligger på gulvet. I tiltalen går det frem at voldsofferet var ute av stand til å forsvare seg, og han ble påført hevelser og skrubbsår i ansiktet og på overkroppen.

Voldsepisoden skjedde 28. august 2018 i entreen i leiligheten og er filmet med en mobiltelefon. Videoen er delt i sosiale medier.

Den fornærmede mannen er i dag død, men voldsepisoden er ikke årsaken til dette.

Advokat Petter Bonde representerer skuespilleren. Foto: Paul Weaver / Nettavisen

I desember 2018, få dager før julaften, skal han ifølge tiltalen ha slått en medinnsatt i ansiktet to ganger slik at han begynte å blø fra venstre øye.

- Min klient erkjenner ikke straffskyld for episoden som ble filmet og mener det var selvforsvar. Ellers erkjenner han delvis straffskyld for andre forhold i tiltalen, sier forvarer Petter Bonde til Nettavisen.

Skuespilleren er også tiltalt for ved vold eller trusler å ha påvirket en offentlig tjenestemann til å foreta eller unnlate å foreta en tjenestehandling, eller søkt å oppnå dette.

«Søndag 30. desember 2018 ca. kl. 1545 i Halden fengsel, i forbindelse med igangsettelse av bingo for innsatte, dyttet og spyttet han på fengselsbetjent A og fengselsbetjent B slik at de fikk spytt i bunnen.»

Risikerer forvaringsdom

Dagen etter denne episoden truet han en tredje fengselsbetjent det det var utlevering av mat.

«Hvis det skulle skje noe eller lignende, skulle betjentene være sikre på at han klarte å ta med seg et par betjenter i samme slengen hvorpå han fulgte opp med å si at dette ikke var en trussel, men en konsekvens eller lignende», går det frem av tiltalen.

I begynnelsen av mars 2019, like over to måneder etter trusselepisodene, ble han på nytt involvert i en episode. Denne gangen var det i Ullersmo fengsel i forbindelse med flytting til en annen celle.

Ifølge politiet kastet han en snusboks i halsen på en fengselsbetjent og kalte en annen betjent for «morrapuler».

En av voldsepisodene skuespilleren er tiltalt for skjedde her i Ullersmo fengsel. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Øvre strafferamme for det mest alvorlige lovbruddet, som er den grove volden, er seks års fengsel. I tiltalen kommer det frem at påtalemyndigheten tar forbehold om påstand om forvaringsdom.

Forvaring kan idømmes farlige tilregnelige lovbrytere når en ordinær tidsbegrenset fengselsstraff ikke anses tilstrekkelig til å ivareta samfunnsvernet, skriver Kriminalomsorgen på sine hjemmesider.

En forvaringsdom kan i alvorlige tilfeller i praksis bety at de må sitte i fengsel i veldig mange år. I de aller verste tilfellene kan det være snakk om livstid i fengsel.

I rettssaken mot mannen i slutten av 20-årene i fjor fortalte en eks-kjæreste om at hun ble dratt etter håret i 10-12 meter. Skuespilleren skal også ha slått henne og i dommen står det:

«Det følger av medisinsk dokumentasjon at fornærmede mistet noe hår og ble påført et sår i hodebunnen som måtte sys med 3 sting. Dette knytter seg til at tiltalte dro fornærmede etter håret. Hun ble imidlertid også påført hjernerystelse, et blåmerke med kul over høyre øye og en større hevelse med tydelig misfarging over venstre kinn og kjeve. Hun ble liggende på legevakten i to dager for observasjon og det ble tatt CT av henne to ganger. Hun ble fullt sykmeldt i fire uker, deretter 50 % i fem uker.»

Dømt i «sexfelle-sak»

Skuespilleren er tidligere dømt for flere voldshandlinger, i tillegg til en rekke andre forhold. Han ble blant annet dømt for vold så sent som i august i fjor sommer, i tillegg til hallikvirksomhet av to kvinner og flere andre forhold.

Ifølge politiet skal skuespilleren ha tjent flere hundre tusen kroner på å prostituere to kvinner.

I saken fra i fjor ble skuespilleren blant annet dømt for vold mot en profilert fotballtrener etter å ha presset ham til å betale 100.000 kroner etter en kamp.

Den straffedømte skuespilleren har vært flyttet mellom flere fengsler. Nå sitter han i Skien. Foto: Cornelius Poppe (NTB scanpix) (NTB scanpix)

Under rettssaken i fjor ble forvaring så vidt tema:

«Aktor har påpekt at tiltaltes straffehistorikk sett i sammenheng med de forholdene han nå skal domfelles for tilsier at tiltalte ved nye domfellelser bør vurderes med tanke på forvaring», heter det i dommen.

I 2013 ble han også dømt og utpekt som hjernen i den såkalte «sexfelle-saken».

Han truet, mishandlet og presset flere menn for penger etter å ha lokket mennene med lovnader om sex med unge kvinner.

Skuespilleren er også under etterforskning i en grov narkotikasak, hvor han er siktet for medvirkning til oppbevaring av et tosifret antall kilo kokain.

Det har ikke lykkes for Nettavisen å få kommentarer fra statsadvokat Jeanette Westlund Hegna, som har beordret tiltalen, eller statsadvokat Kirsti Guttormsen, som er møtende aktor i retten.