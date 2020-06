Politiet slår alarm: - Helsevesenet deler politiets bekymring

Finnmark politidistrikt melder at store mengder narkotika er i omløp.

- Politiet i Finnmark har fått inn flere bekymringsmeldinger relatert til narkotikabruk. Det er enten dårlig narkotika eller svært sterk narkotika i omløp i Finnmark. Vi har fått rapporter om flere overdoser som er tatt hånd om av helsevesenet, sier politiinspektør Unni Pedersen Stock i en pressemelding.

Hun forteller videre at narkotikaen i verste fall kan lede til et dødelig utfall, og at derfor ser politiet seg nødt til å advare på det sterkeste.

- En del narkotiske stoffer som bestilles over nett har man ingen garanti for hva inneholder. Det er all grunn til å advare mot bruken av dette. Vi har vært i dialog med helsevesenet som deler politiets bekymring, sier Stock avslutningsvis.