Politiet slipper fortsatt mange inn i Norge: - Det er krevende med alle unntakene

På Torp Sandefjord lufthavn lander det et fly med 100 personer fra Romania. Bare 20 drar tilbake igjen, hele 80 slipper inn i Norge.

I januar ble de strengeste innreisereglene til Norge siden mars i fjor, innført av regjeringen. Politiet er overrasket over hvor mange som fortsatt slipper inn i landet vårt.

Flyene som kommer til Torp fra utlandet er halvfulle, noe som betyr rundt 50 og 100 personer på hvert fly, og på grunn av unntak i regelverket kommer de fleste inn i landet.

Hensikten med å stenge grensene var for å hindre importsmitte, politiet er overrasket over hvor mange som fortsatt slipper inn.

- Så lenge vi har reisende hver dag vil det alltid være fare for importsmitte, sier Torill Sorte i Sør-Øst politidistrikt til NRK.

Krevende

Under pressekonferansen den 27. januar, da innreisereglene ble presentert virket det som utrolig strenge regler. Statsminister Erna Solberg sa blant annet at grensa i praksis blir stengt for alle som ikke bor i Norge.

Allikevel finnes det flere unntak i reglene. De som kommer inn i landet via lufthavnen på Torp er omfattet av disse unntakene.

- Det er krevende å ha kontroll av alle reisende, og mange av disse har ikke papirene på stell, forteller Lene Vågslid (Ap) til NRK.

Vågslid er leder i justiskomiteen på Stortinget og hun skjønner at politiet syntes situasjonen er krevende. Hun mener også at regjeringen har vært bakpå med tanke på importsmitten.

Avviser kritikken

Justisminister Monica Mæland (H) avviser utsagnene til Vågslid og sier at Norge har blant Europas strengeste innreiseregler.

Hun forteller at dette bare viser at folk bosatt i Norge fortsatt reiser, selv om unødvendige reiser burde unngås.

Mæland forteller også at det er lavere reiseaktivitet nå enn før, men at folk som er bosatt i Norge må få lov å reise hit.

Ministeren legger til at regjeringen fortløpende vurderer nye tiltak. De ser blant annet på om helsepersonell fra Sverige og Finland ikke lenger skal ha unntak fra innreiserestriksjonene.

