Politiet søker for full styrke etter melding om livløs person i Drammenselva

DRAMMEN (Drammens Tidende): Ifølge redningsleder i Hovedredningssentralen, Cecilie Øversveen bidrar de i søk etter en person i vannet.

Inge Landsrød, operasjonsleder i Sør-Øst, forteller til Drammens Tidende at de fikk inn melding klokka 19.18 om at en person hadde sett en tilsynelatende livløs person flytende fra Drammen by og ut mot Tangen.

– Vi har ingen andre observasjoner, og har kun det lille å gå ut fra om at en person er i vannet. Vi har kontakt med melder på stedet. Politihelikopteret er på plass og det søkes med full styrke, sier Landsrød.

Ifølge DTs reporter på stedet er det stort oppmøte av samtlige nødetater rundt Holmen. Det er også dykkere på plass fra brannvesenet. Disse gikk ut i vannet like før klokka 21.00. Dykkere fra brannvesenet i Oslo bistår i søket.

FULL BEREDSKAP: Et redningshelikopter er med i søket etter den livløse personen.

– Vi fikk melding fra en forbipasserende som gikk over Strømsøbrua som har beskrevet en person som fløt nedover vannet. Melderen har blitt stående en stund og følte seg sikker på at det faktisk var en person, og har så kjørt videre ned på Holmen. Der fikk han ikke øye på personen igjen, forteller innsatsleder på stedet, Geir Bodahl.

Det skal være et politihelikopter rundt 200 meter over vannet, mens redningshelikopteret ligger rundt 20 meter over vannet i havnebassenget.

Redningsskøyta skal også være på plass på stedet.

