Politiet stanset fest med 18 deltakere: – Vi prioriterer disse meldingene nå

Politiet rykket natt til lørdag ut på en fest i Oslo sentrum. Alle deltakerne blir bøtelagt for brudd på smittevernbestemmelsene.

Ved halv fire-tiden i natt rykket politiet ut til festen i Oslo sentrum, etter tips om at festen skulle arrangeres. Da de kom fram viste det seg at det var 18 deltakere der.

Samtlige av dem blir bøtelagt for brudd på smittevernbestemmelsene, da det i private hjem kun er tillatt å samle totalt ti personer. Helsemyndighetene for øvrig har også anbefalt alle å unngå besøk fram til 19. januar.

– Det er ikke sånn som skal skje, sier operasjonsleder Cathrine Silju ved Oslo-politiet til Avisa Oslo.

– Det er ganske kjent i samfunnet at det er høy smitte nå, og vi oppfordrer alle til å følge bestemmelsene. Vi får mange meldinger om feststøy, og på grunn av situasjonen nå prioriterer politiet disse meldingene, sier Silju.

Foreleggene mot de 18 deltakerne er ikke klare:

– I utgangspunktet er det slik at arrangører får opp til 10.000 i bot, og deltakere opp til 5.000, sier Silju.

Også i Bærum måtte politiet bøtelegge festdeltakere. Da politiet rykket ut på en melding om feststøy i en leilighet på Slependen, fant de ut at leiligheten var for liten til at deltakerne kunne holde en meters avstand. Også her vanker det bøter.

Tross disse to meldingene mener Silju de aller fleste virker å være flinke til å overholde bestemmelsene.

– Vi får mange meldinger om feststøy generelt, og vi prioriterer som sagt disse nå. Men på de aller fleste festene vi er på, overholder folk reglene vi har. Generelt sett er mitt inntrykk at folk er flinke, sier Silju.

