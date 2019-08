Politiet stoppet bil med 325 kilo overlast - i el-sparkesykler

- Samlet inn el-sparkesykler i stort antall.

Tirsdag kveld stoppet politiet i Oslo en bil med så mange el-sparkesykler i, at den hadde flere hundre kilo overvekt.

- I Thomas Heftyes gate har en patrulje fra vårt Trafikkorps stanset en varebil for kontroll. Den samlet inn El-sparkesykler i stort antall. Såpass mange at varebilen ble veid på trafikkstasjon til å ha 325kg overlast, i El-sparkesykler, melder politiet på Twitter.

Forholdet blir anmeldt.

Hvorvidt el-sparkesyklene som ble «samlet inn» var av bestemt merke eller type, vites ikke. Men fremkomstmiddelet har blitt svært populære i hovedstaden, og stadig nye aktører har kommet til det siste året.

Det til både glede og fortvilelse for hovedstadens beboere.

Mange ser på sparkesyklene som et enkelt fremkomstmiddel man kan plukke opp - og sette fra seg - hvor man vil innen for de forskjellige aktørenes soner. Andre synes det er problemet - at el-sparkesyklene ligger strødd på fortau, samt at de kan påføre andre skader.