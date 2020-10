Politiet til Nettavisen: Har ikke nok bevis til å ta ut tiltale mot Tom Hagen

- Dette synes jeg er usedvanlig gledelig, sier forsvarer Svein Holden til Nettavisen.

SKI/OSLO (Nettavisen): På dagen to år etter at Anne-Elisabeth Hagen ifølge politiet ble drept og deretter bortført fra sitt hjem i Sloraveien i Lørenskog, falmer de fortsatt i blinde.

Tom Hagen er siktet for drap eller medvirkning til drap, og Nettavisen presenterte tidligere lørdag det politiet mener er de mest sentrale bevisene i saken.

600 avhør, 3400 beslag, 6000 timer med video og utallige krimtekniske undersøkelser og analyser har ikke ført til at noen stilles til ansvar. Politiet i Øst har brukt 26,1 millioner kroner i merutgifter i 2019 og 2020.

Her kan du lese mer om forsvinningssaken i Lørenskog.

Fakta Dette er Lørenskog-saken ↓ Anne-Elisabeth Hagen forsvant sporløst 31. oktober 2018. To år etter forsvinningen, har ikke politiet noen andre mulige gjerningspersoner i kikkerten enn ektemannen. 28. april 2020 ble Tom Hagen pågrepet og siktet for å ha drept kona Anne-Elisabeth Hagen, eller for å ha medvirket til det. Etter elleve dager i varetekt ble Hagen 8. mai løslatt av Eidsivating lagmannsrett, som kom til at det ikke var skjellig grunn til å mistenke ham for drap. Politiets anke ble avvist av Høyesterett. Siden har Hagen vært en fri mann. Bygningsingeniøren, gründeren og trebarnsfaren Tom Hagen (70) er god for om lag to milliarder kroner. Formuen har han bygget opp på eiendomsutvikling og gjennom et større eierskap i strømselskapet Elkraft. Det som startet som en høyst spesiell historie om kidnapping og om løsepenger i den lite kjente kryptovalutaen monero, ser i dag mest av alt ut som en drapsetterforskning i stampe. Mot slutten av oktober ble en mann i 60-årene, den såkalte «Hettemannen», sjekket ut av saken etter at politiet hadde forsøkt å få tak i ham siden i juli. Et skosåleavtrykk politiet gikk ut med i slutten av august i fjor, har ikke gitt noe gjennombrudd i saken. Heller ikke noe ved et fem siders utpressingsbrev som lå igjen i huset, har ledet politiet til noe gjennombrudd. Tom Hagen avviser hele siktelsen og sier han ikke har noe med saken å gjøre. Etter at familien 15. juni utlovet en dusør på 10 millioner kroner for opplysninger som fører til at kvinnen blir funnet, kom det inn over 100 tips. Tom Hagen skal ifølge forsvareren, advokat Svein Holden, også ha forsøkt å opprette kontakt med utpresserne gjennom en bitcoin-melding. Tom Hagen har, etter råd fra Holden, ikke vært i avhør siden juni i år. Politiinspektør Agnes Beate Hemiø sier til Nettavisen at de ønsker flere avhør av Hagen. Etter at han ble løslatt, tok politiet beslag i hans bolig i Sloraveien og senere også hytta hans på Kvitfjell, for tekniske undersøkelser, men disse beslagene er senere også opphevet. En mann i 30-årene med relasjon til Hagen ble pågrepet 7. mai. Mannen ble siktet for drap eller medvirkning til drap og har ifølge politiet IT- og kryptovalutakompetanse. To dager senere ble imidlertid mannen løslatt etter avhør, og siktelsen mot ham endret til medvirkning til grov frihetsberøvelse av Anne-Elisabeth Hagen. Kilde: NTB og Nettavisen

Holder ikke til domfellelse



For første gang sier politiet nå i klartekst at bevisene ikke er sterke nok til å stille Tom Hagen for en rettssak.

- For å ta ut en tiltale skal de samlede bevisene være så gode at det holder til en domfellelse i retten. Vi er fortsatt midt i en etterforskning. På nåværende tidspunkt er ikke bevisene av en styrke som gjør at vi kan ta ut en tiltale, sier politiinspektør Agnes Beate Hemiø til Nettavisen.

Politiinspektør Agnes Beate Hemiø. Foto: Farid Ighoubah / Nettavisen

Les også: Tom Hagen i avhør: Familiemedlem håpet Anne-Elisabeth var blitt lurt av religiøs sekt

Blant politiets beviser er:

Ektepakten. Politiet mener Tom Hagen blant annet har et økonomisk motiv.

Anne-Elisabeths internettsøk på en Mac politiet mener er brukt av henne. Her er det funnet søk etter informasjon om skilsmisse.

Tom Hagens egne notatbøker. Her går det frem av det i lang tid har vært et turbulent ekteskap.

Tapte telefonanrop. Tom Hagen ringte Anne-Elisabeth åtte ganger på tre timer dagen hun forsvant. På hans gamle Nokia-telefon ble det bare funnet seks anrop. Politiet mener Tom Hagen har slettet to av anropene selv og mener dette er mistenksomt.

Her kan du lese mer utfyllende om de mest sentrale bevisene politiet mener å ha i forsvinningssaken.

Tom Hagens forsvarer, Svein Holden, er svært positiv til det politiet nå har uttalt om bevissituasjonen i saken.

- Dette synes jeg er usedvanlig gledelig. Jeg har over tid vært frustrert over det jeg opplever som dobbeltkommunikasjon fra politiet. Utad har de gitt inntrykk av å ha et sterkt bevisbilde mot Tom Hagen. Derfor er det nå oppløftende at de forteller hvordan det egentlig er og at de er svært, svært langt unna en tiltale, sier stjerneadvokaten Svein Holden til Nettavisen.

- Hvordan reagerte Tom Hagen da han fikk vite om dette?

- Det er klart at han synes det er positivt at politiet er mer direkte om dette enn de tidligere har vært. I så måte er det bra. Det er oppløftende at politiet er så tydelige på hvordan de ser på bevisbildet i dag.

Svein Holden er forsvarer for Tom Hagen. Foto: Alexander Winger (Nettavisen)

Trist at familien ikke får svar

Selv om Holden er positiv til politiets siste uttalelser konstaterer han at det er mange svar familien ennå ikke har fått.

- Det er svært mange ubesvarte spørsmål på helt sentrale ting. Jeg forstår ikke at politiet kan mene at det er mer sannsynlig at Anne-Elisabeth Hagen ble drept i Sloraveien enn at hun ble fraktet ut derfra i levende live. Det er flere slike spørsmål som gjør at bevissituasjonen er uoversiktlig og at det er fint lite som peker mot Tom Hagen, sier Holden.

- Hva tenker du om hvordan saken står per nå?

- Det er beklagelig at vi ikke har fått noe informasjon om hva som har skjedd med Anne-Elisabeth Hagen. Det er altoverskyggende for familien. Det er trist å konstatere at det ikke virker som at politiet kommer nærmere det svaret.

De to siste årene har vært enormt krevende for Tom og hele Hagen-familien. Spesielt når de ikke har fått svar på mange av spørsmålene de har. I tillegg var det et stort sjokk da Tom Hagen ble pågrepet i april.

- Siktelsen er en enorm tilleggsbelastning. Samtidig har han funnet styrke i at alle som kjenner ham er sikre på at han ikke har noe med dette å gjøre. Tom Hagen skulle aldri vært pågrepet i denne saken, sier Holden.

Tom Hagen og Anne-Elisabeth Hagen ved en tidligere anledning. Foto: Privat. Foto brukes med tillatelse.

De tre voksne Hagen-barna ga fredag full støtte til sin far i en felles uttalelse de kom med på vegne av hele familien.

Bistandsadvokat for Anne-Elisabeth, Gard Lier, mener politiet står overfor en svært vanskelig sak hvor de straffbare handlingene er svært godt planlagt. Slik han kjenner saken støtter han politiets bevisvurdering.

- Politiet er de som er nærmest til å uttale seg om den konkrete bevissituasjonen, men det faktum at saken fortsatt etterforskes for fullt, og at sentrale spørsmål om hvem som står bak ugjerningen ikke er besvart, tilsier at det er en riktig vurdering. Min klients interesse i saken, er selvfølgelig at man ikke igangsetter noen rettslig prosess før man er helt overbeviste om at skyld kan bevises, sier Lier til Nettavisen.

- Tiden arbeider mot en oppklaring, men jeg har, særlig på vegne av den nærmeste familien, fortsatt håp om at saken kan løses.

Gard Lier er bistandsadvokat for Anne-Elisabeth Hagen. Foto: Farid Ighoubah / Nettavisen

Kort tid etter at Anne-Elisabeth Hagen forsvant, 31. oktober 2018, meldte et sentralt vitne seg for politiet. I et avhør 19. november, pekte han på Tom Hagen som drapsmannen.

- Jeg kan ikke si noe om enkeltbevis, men jeg står fast ved det jeg sa om at personer som kjenner ham er trygge på at han ikke har noe med dette å gjøre. Det er viktig å se hen til om det er en kontekst rundt de påstandene som fremsettes. I dette tilfellet tenker jeg det er særdeles viktig, sier Holden.

17 måneder senere, i slutten av april i år, ble milliardæren pågrepet og siktet for drap eller å ha medvirket til dette. Men etter bare elleve dager ble han løslatt etter at Eidsivating lagmannsrett, med to mot en stemmer, slo fast at bevisene ikke var gode nok til engang å holde ham varetektsfengslet.

Dette var et gigantisk nederlag for politiet.

Beviskravet for å varetektsfengsle noen er mye lavere enn for å ta ut tiltale.

Men politiet ga seg ikke, og ville pågripe Tom Hagen på nytt umiddelbart etter løslatelsen, men statsadvokaten i saken, Kirsti Guttormsen, satte foten ned.

Dermed ble det en ny stor nedtur for politiet.

Les også: Tom Hagen om Anne-Elisabeth: - Var totalt uinteressert i penger og rikdom

Mente saken var styrket

I juni uttalte daværende påtaleansvarlig i saken, Haris Hrenovica, til NRK at saken mot Tom Hagen var styrket. Til TV 2 uttalte han også at politiet har nye beviser mot den drapssiktede milliardæren.

Politiet gikk likevel ikke til ny pågripelse i saken. Tom Hagen har vært en fri mann siden fredag 8. mai.

- Hvorfor står drapsteorien sterkest per nå?

- Når vi jobber med flere hypoteser blir det etter hvert noen hypoteser som peker seg ut som mer sannsynlig. Når det gjelder kidnappingshypotesen mener vi at tiden som er gått uten at det har vært respons fra noen som skal være interessert i å få en sum penger. Dette svekker teorien om kidnapping med pengemotiv, sier politiinspektør Hemiø.

Les også: Derfor mener politiet trusselbrevet ikke er ekte

Forsvinningen av Anne-Elisabeth Hagen ble opprinnelig etterforsket som en kidnappingssak med økonomisk motiv.

Etter to år er det heller ikke funnet noe lik. Politiet har kartlagt 122 ulike lokasjoner og undersøkt en rekke av disse i Norge og utlandet. Selv om politiet åpent innrømmer at de ikke har nok bevis til å få dømt Tom Hagen mener Hemiø at de skal klare å få løst forsvinningsgåten.

Tom Hagen er glad for at politiet for første gang innrømmer at de foreløpig har en svak sak mot ham. Foto: Eskil Wie Furunes / NRK (bildet brukes med tillatelse).

- Hvor problematisk er det at dere ikke har et lik i denne saken?

- Det er viktig for oss å finne Anne-Elisabeth Hagen. Det er mye som tyder på at hun er død. I en drapssak, uansett, er det viktig, både av hensyn til familien og hensyn til etterforskningen, for å få svar. Det har altså ikke bare med straffesaken å gjøre, men det er en familien som ønsker svar på hva som er skjedd, sier politiinspektøren.

- Hvilke motiv mener politiet Tom Hagen skal ha for å stå bak forsvinningen av Anne-Elisabeth?

- Politiet har en formening om motiv, men vi ønsker ikke å si noe om det.

- Hva er årsaken til at dere ikke vil si noe om det?

- Det er en del informasjon politiet mener er viktig vi ikke går ut med av hensyn til etterforskningen. Motiv ønsker jeg ikke å gå nærmere inn på.

- Hva er det som gjør at dere fortsatt mener at det er skjellig grunn (sannsynlighetsovervekt) for å mistenke Tom Hagen?

- Det er det samlede bevisbildet, men jeg kan ikke gå nærmere inn på dette, heller ikke hvilke typer bevis vi har.

Les også: Tom Hagen grillet om ektepakten med Anne-Elisabeth i politiavhør

Flere nederlag

Dagen etter at Tom Hagen ble løslatt ble en medsiktet mann i 30-årene også løslatt etter to overnattinger på glattcelle og politiet måtte svelge enda et nederlag.

Mannen i 30-årene har nektet enhver befatning med forsvinningssaken.

Forrige uke ble det kjent at den såkalte «Hettemannen», som politiet etterlyste som et mulig sentralt vitne, meldte seg. I flere måneder håpet politiet at han skulle gi seg til kjenne og ha relevante opplysninger for oppklaring av saken.

De uttalte også at det var mistenksomt at han ikke hadde meldt seg etter etterlysningen 1. juli. Da det viste seg at han ikke hadde noe med saken ble det nok et tilbakeslag for politiet.

I august i fjor gikk de også ut med et skosåleavtrykk i håp om å få et gjennombrudd, men det har heller ikke ført frem. TV 2 har også omtalt to vitner som har meldt seg for politiet. De har begge påstått å ha sett Anne-Elisabeth Hagen forsvinningsdagen. Den ene kvinnen hevder å kunne tolke at Anne-Elisabeth sa «hjelp meg» inni en bil. Den andre kvinnen hevder å ha sett Anne-Elisabeth i en rød BMW.

Disse opplysningene er også sjekket ut av politiet uten resultat.

Les også: Hagen-barna forsvarer sin drapssiktede far - kommer med ny kritikk mot politiet

Politiet mener at Anne-Elisabeth ble drept i sin egen bolig før hun ble fraktet bort 31. oktober 2018. Nøyaktig to år etter forsvinningen er politiet ikke i nærheten av å oppklare saken. Foto: Lise Åserud / NTB

Mystisk bil

Forrige uke etterlyste politiet en mystisk bil som var ved boligen til ekteparet Hagen samme morgen som hun forsvant. Bildene er av dårlig kvalitet og har så langt ikke vært til hjelp for etterforskerne.

Men i deler av etterforskningsgruppen er det fortsatt tro på at saken kan bli oppklart. I fjor omtalte Nettavisen at politiet i Øst hadde lagt en slagplan frem mot jul.

Noen uker senere uttalte politiinspektør Tommy Brøske til VG at de hadde mål om å løse saken innen 2019 var omme.

I år vil de ikke tidfeste hvor lenge de kan holde på med den vanskelige etterforskningen, hvor politiet nå sliter med å stille den eller de som har begått ugjerningen til ansvar.

- Jeg kan ikke si at vi har en tidshorisont i arbeidet vårt. Å si at det er seks måneder eller et år blir feil. Så lenge det er relevante etterforskningsskritt som kan gi nye svar så fortsetter vi. Nye svar gir ofte nye etterforskningsskritt. Så lenge vi kan komme nærmere målet kommer jobben til å fortsette. Det er en løpende vurdering og saken har fortsatt høy prioritet, sier Hemiø.