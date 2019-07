Politiet: To menn svindlet Nav for 2,2 millioner kroner

Må møte i tingretten for andre gang i samme sak fordi den ene meddommeren som dømte dem til fengselsstraff er ansatt i Nav.

To menn på 71 og 56 år må i oktober møte i Oslo tingrett tiltalt for Nav-svindel på til sammen 2.212.774 kroner. Politiet mener at 71-åringen har fått utbetalt urettmessig uførepensjon i perioden 1. januar 2005 - 31. oktober 2012.

71-åringen hadde jobb i samme tidsrom, men oppga ikke hele inntekten han fikk fra denne jobben til Nav. Politiet mener dette ble gjort bevisst fordi han ville få fratrekk i uføretrygden dersom han hadde rapportert inntekt som oversteg 1G (grunnbeløpet i folketrygden. Her kan du se hva verdien har vært de siste årene).

Les også: 72-åring tiltalt for Nav-svindel i millionklassen

I perioden 2005 - 2010 skal 71-åringen ha mottatt minst 1.830.000 kroner i lønn fra selskapet han jobbet, som er en stor og kjent bedrift i Norge.

Meddommer er Nav-ansatt

56-åringen i saken er tiltalt for å ha medvirket til Nav-svindelen i kraft av å være arbeidsgiver. På begynnelsen av 2000-tallet tjente han seg søkkrik på å selge selskapet.

Et spesielt moment i saken er at begge de tiltalte ble dømt til fengselsstraffer i ett år i Oslo tingrett i juni i fjor, i samme sak. Men fordi en av de to meddommerne jobber i Nav, ble dommen opphevet av Borgarting lagmannsrett i januar i år. Saken er derfor berammet på nytt, og skal altså opp igjen til høsten.

- Vår klient fastholder at han ikke har medvirket til noe trygdebedrageri, og satser på å få en uavhengig behandling i retten denne gangen, skriver forsvarer for 56-åringen, John Christian Elden, til Nettavisen i en SMS.

- Min klient erkjenner ikke straffskyld etter tiltalen, sier 71-åringens forsvarer, Ann Johnsen til Nettavisen.

Les også: Ap-politiker tiltalt for Nav-bedrageri

Stjerneadvokaten John Christian Elden forsvarer den tiltalte bedriftslederen. Foto: Cornelius Poppe (NTB scanpix)

I dommen fra Oslo tingrett, fra da saken gikk i fjor, kommer det frem at politiet kom på sporet av saken etter at en økonomimedarbeider i selskapet varslet om uregelmessigheter ved lønnsutbetalinger. Medarbeideren reagerte blant annet på kontantutbetalinger til 71-åringen.

Selskapet hvor han jobbet ble senere gransket av revisjonsselskapet KPMG.

I Oslo tingrett ble mennene dømt som solidarisk ansvarlig i saken, til å betale nærmere 1,1 millioner kroner i erstatning til Nav. Grunnen til at erstatningssummen ikke er større, er blant annet at deler av beløpet 71-åringen urettmessig har fått utbetalt, allerede er innkrevd.

Skal ha mottatt lønn i kontanter

I dommen kommer det frem at 71-åringen har erkjent å ha mottatt betaling fra selskapet han jobbet, utover det som formelt var avtalt. Her heter det blant annet:

«Måten denne ekstrabetalingen ble gjennomført på var at XX (71-åringen, red. anm.) tok kontanter fra en kontantkasse i kundemottaket, og skrev en «forskuddslapp» til regnskap der det fremgikk at det var tatt ut et beløp kontant.

Beløpet skulle i sin tur komme til fradrag ved ordinær lønnsutbetaling. Forskuddet ble imidlertid ikke skrevet på XXs navn, men i navnet til YY, sønn av NN (daglig leder i selskapet, red. anm).

Trekket for forskuddet kom derfor kun til syne på YYs lønnsslipper. YY fikk også kompensert dette ved et eget tillegg i lønnen. Det fremsto med andre ord som om det var YY som hadde tatt ut forskudd på lønn, og blitt trukket for dette, mens forskuddet reelt sett var betalt til XX.»

Det kommer også frem i dommen at retten mener at 56-åringen ga instrukser til sine ansatte om at 71-åringen skulle motta penger utover ordinær lønn, både hvor mye og på hvilken måte det skulle skje.

2 av 100 frifinnes

Nav betalte ut over 506 milliarder kroner i fjor, noe som gjør at de står for omtrent en tredjedel av statsbudsjettet. Men det er store beløp som blir krevd tilbake. I februar opplyste Nav at det årlig kreves inn rundt én milliard kroner i urettmessige stønader.

Ifølge et anslag Nav tidligere har utarbeidet, svindles det årlig for omtrent åtte milliarder kroner. Men det anmeldes bare saker tilsvarende to prosent av dette beløpet.

Den største trygdesvindel-saken i 2018 var på 2,3 millioner kroner. Og de som blir anmeldt av Nav har all grunn til å skjelve i buksene. Det er kun 2 av 100 trygdesvindelsaker som ender med frifinnelse i retten.

Den gjennomsnittlige Nav-svindleren stakk av med 173.000 kroner i 2018, og det er personer fra alle samfunnslag som begår bedragerier.

Ifølge statistikken fra Nav er Oslo-borgere de som svindler for mest penger. Oslo-borgere begikk bedragerier for 28,6 milliarder kroner i 2018. Til sammenligning var det seks personer som ble anmeldt i Sogn og Fjordane. Summen utgjorde totalt 993.000 kroner.

Totalt er det de tre siste årene anmeldt svindel for 585 millioner kroner, i hele landet.

Politiadvokat Helge Vigerust henviser til dommen fra Oslo tingrett på spørsmål om kommentarer til saken.