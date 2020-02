Politiet: To realitydeltakere filmet kvinne som hadde sex og delte videoen på Snapchat

Den ene mannen smilte og vinket til mobilkameraet, ifølge politiet. Kvinnen skal ikke ha visst at hun ble filmet.

To menn i begynnelsen 20-årene, som begge har deltatt i en populær realityserie, må møte i Oslo tingrett i slutten av april.

Politiet mener at XX (den yngste av de tiltalte) delte en video på Snapchat som viste en jevnaldrende kvinne ha samleie med NN (den eldste tiltalte mannen).

Det er bare XX som er tiltalt for dette forholdet.

- Smilte og vinket til kamera

Men begge mennene må også svare for anklager om seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd overfor noen som ikke har samtykket til dette.

I tiltalen går det frem at NN filmen kvinnen men hun hadde samleie med ham og XX.

«XX støttet handlingen ved å vinke og smile til mobilkameraet under videoopptaket. YY (kvinnen, red. anm.) var ikke klar over at hun ble filmet og hadde ikke samtykket til dette», heter det i tiltalen.

Handlingene skal ifølge tiltalen ha skjedd i begynnelsen av april i fjor i en leilighet sentralt i Oslo.

Det har ikke lykkes for Nettavisen å få kontakt med noen av mennene. Det er forsvarerne Heidi Ysen og Nicolas Weiss-Andersen som representerer de tiltalte.

- Denne saken skal opp i retten, og min klient ønsker rettens vurdering. Han erkjenner ikke straffskyld, skriver Weiss-Andersen, som representerer den eldste av de tiltalte, i en SMS.

Ysen ønsker ikke å kommentere saken og det er dermed usikkert hvordan den yngste mannen stiller seg til skyldspørsmålet.

Risikerer fengselsstraff

Politiadvokat Ingrid Bjørnstad Skogsholm ønsker ikke å kommentere saken på nåværende tidspunkt overfor Nettavisen.

Mennene er tiltalt etter straffelovens § 266, som omhandler krenkelse av en annens fred ved hensynsløs atferd. I tillegg er de tiltalt etter straffelovens §298

Øvre strafferamme for det alvorligste forholdet, som gjelder § 266, er to års fengsel. Men det er lite trolig at påstand om straff havner i dette sjiktet.

Den eldste av de tiltalte er tidligere straffedømt.