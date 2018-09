Politiet tok kontakt etter Facebook-kommentar: - Oppfordring til straffbar handling

Politiet advarer mot meningsytringer som kan være ulovlige.

Debatten om bompenger skaper høyt engasjement - ikke minst på Vestlandet, der partiet «Folkeaksjonen nei til mer bompenger» ligger an til å få to representanter i Sandnes og én på fylkestinget i Rogaland (les egen sak).

På sin hjemmeside skriver partiet at politikerne er iferd med å påføre befolkningen en ekstraregning på opp til 36.000 kr i året per bil.

Ulovlig FB-kommentar



Debatten har gjort politikerne i distriktet til skyteskiver. En debattant skrev blant annet på Facebook: «Jeg håper du sendt de du har skrevet til ordføreren i klepp og.. Veldig bra skrevet... Jeg håper de er noen bønder som kan spre møkk over huset hennes»

Kommentaren fikk politiet til å ta kontakt med vedkommende og politiet skriver på FB at det også har vært flere personer som har blitt kontaktet.

- Dette eksempelet er på ingen måte blant de verste, men viser likevel at det som kanskje oppfattes som en meningsytring eller engasjement faktisk er oppfordring til straffbar handling, skriver politiet på FB.

Politiets råd



- Vedkommende som ble kontaktet av politiet, hadde stor forståelse for problemstillingen og slettet kommentaren.

Politiet råder debattanter på nett til å tenke seg om før de skriver:

- Politiet har hatt lignende samtaler med flere personer som har ytret seg i bompengedebatten, og samtalene bekrefter inntrykket av at en del poster og kommentarer i sosiale medier er skrevet med høy puls. Alle må ta ansvar for sine handlinger, også i sosiale medier. Dersom man er opprørt, er en generell oppfordring å tenke seg om et par ganger før man hamrer på tastaturet.

